Un élément clef du terminal hub GTA de BP arrive de Chine

22 août 2022, offshore-énergie par Nermina Kulovic

Le groupe pétrolier BP a franchi une nouvelle étape dans son projet de GNL opéré Greater Tortue Ahmeyim (GTA) en Mauritanie et au Sénégal avec l’arrivée de l’installation de quartiers et de services publics (QU) dans son nouveau domicile au terminal hub GTA à la frontière maritime Mauritanie-Sénégal .

Le GTA QU y est arrivé après son voyage de 11 885 milles marins depuis le nord-est de la Chine, a révélé le vice-président de BP et chef des opérations au Sénégal, Massaer Cisse, dans une mise à jour sur les réseaux sociaux vendredi dernier.

Le champ gazier de GTA est situé à environ 120 kilomètres au large de la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal. Le champ, développé par BP et ses partenaires, a une capacité estimée à 15 billions de pieds cubes de gaz.

Le projet produira du gaz à partir d’un système sous-marin ultra-profond et d’un navire FPSO à mi-eau, qui traitera le gaz en éliminant les composants d’hydrocarbures plus lourds. Le gaz sera ensuite transféré vers une installation flottante de gaz naturel liquéfié (FLNG) dans un hub nearshore situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal.

Selon Cissé, le QU sera le centre névralgique du terminal central et fournira un hébergement à la main-d’œuvre diversifiée qui l’exploitera. La plate-forme comprend également une centrale électrique, des usines de traitement des eaux et un poste de contrôle terminal.

« Il s’agit d’une étape importante à la fois pour la construction du terminal central et pour le projet », a-t-il déclaré.

Le chantier chinois CIMC Raffles a achevé et livré le QU à BP le 31 mai 2022 sur son chantier de construction à Yantai. Le chantier a obtenu ce contrat en avril 2019.

CIMC indique que la plate-forme mesure 95 mètres de haut, 70 mètres de large, pèse plus de 10 000 tonnes et dispose d’espaces de vie et d’hébergement pour 216 travailleurs.

Offshore Energy a récemment signalé que le premier gaz du projet est en bonne voie pour le 3e trimestre 2023 – malgré les retards liés au FPSO sailaway – et le premier GNL est attendu fin 2023.