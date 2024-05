Un congrès sera organisé les 9 et 10 à l’université Deusto, en Espagne: La solidarité internationale s’élargit

Des soutiens de solidarité avec le peuple sahraoui et sa cause se multiplient ces derniers temps. C’est le tour à l’université Deusto, en Espagne qui vient de rendre un communiqué rappelant qu’elle organise un congrès qui sera consacré à la question sahraouie comme cela est mentionné dans le communiqué.

L’université espagnole va accueillir «les 9 et 10 mai courant un congrès International sur le Sahara occidental au cours duquel des chercheurs d’une dizaine d’universités européennes évoqueront des questions liées aux droits du peuple sahraoui et à sa lutte pour son indépendance», lit-on dans le communiqué.

La rencontre sera organisé par «la faculté des sciences sociales et humaines de l’université Deusto, l’Observatoire universitaire international pour le Sahara occidental, le Pedro Arrupe Human Rights Institute et le Deusto Social Values Research Group, «des approches innovantes multidisciplinaires seront explorées», rappelle-t-on.

C’est un autre coup à l’égard du Makhzen qui mène une propagande mensongère visant à propager des couleuvres quant au fantasme de la «marocanité du Sahara occidental».

E document de présentation souligne que «Ce conflit, l’un des plus longs au monde, présente des défis importants dans le contexte géopolitique actuel, c’est pourquoi l’événement se veut un espace de réflexion critique et de dialogue collaboratif entre enseignants, chercheurs et étudiants dans les domaines du droit, du travail social, des relations internationales et du droit des affaires», a-t-il affirmé. Les questions, celles du pillage des ressources naturelles du Sahara occidental et des droits humains du peuple sahraoui constitueront des thèmes de débat de ce prochain congrès.

Juan Soroeta Liceras, professeur de droit international et Carlos Martin Beristain, docteur en psychologie, seront des conférenciers qui animeront les conférences lors de ce congrès qui sera dédié au soutien de la cause sahraouie tous azimuts.

Il y aura des ateliers thématiques qui aborderont «la question sahraouie du point de vue du droit international, à la résolution du conflit selon des approches multidisciplinaires, aux crises humanitaires générées par le conflit, aux innovations technologiques et leur influence sur le droit international (et) aux défis découlant des récents changements politiques en Espagne et en Europe», note le communique de l’université espagnole, Deusto.

Les étudiants seront conviés à cette rencontre, surtout de participer a une table ronde réservée au «militantisme en faveur des droits de l’homme au Sahara occidental». cette table ronde verra la participation de la militante sahraouie Hassana Alia aux côtés de «Maria Carriin, directrice du festival du film «FiSahara» et co-fondatrice de l’ONG Nomads HRC, de Kristina Berasain, journaliste spécialisée dans les conflits oubliés et les droits de l’homme, lauréate du Prix Saria 2023 et de Maria Lopez Belloso, chercheuse à l’université de Deusto et docteur en droits de l’homme», lit-on dans le communiqué.

Il faut rappeler qu’une Conférence internationale s’est déroulée dans le camps des réfugiés sahraouis de Boujdour avec la participation des journalistes de tous les pays.

Cette Conférence internationale a mis en place un cadre permanent qui se chargera de suivi de la situation qui a rait à la question sahraouie en soulignant dans une déclaration de principe que «la constitution de la Fédération des journalistes solidaires avec la cause sahraouie, qui se veut une tribune internationale de solidarité reflétant l’engagement des médias en faveur de la cause sahraouie, qui relève de la décolonisation», a-t-on souligné.

Pour rappel, le journaliste et activiste colombien Nestor Rosania a été désigné président de la Fédération des journalistes solidaires avec la cause sahraouie.

La Fédération a rappelé que «la structure s’emploiera à unifier les efforts médiatiques pour éclairer l’opinion publique internationale sur les faits et les développements de la question sahraouie et contribuer à briser le black-out médiatique imposé par les médias internationaux sous l’influence des lobbies marocains et de leurs soutiens», mentionne-t-on.

