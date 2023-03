Un ancien dirigeant de BP rejoint Oil Spill Response Limited en tant que PDG

La coopérative d’intervention en cas de déversement Oil Spill Response Limited (OSRL), dont le siège social est basé au Royaume-Uni et financée par l’industrie internationale, détenue à 100% par des sociétés pétrolières et gazières respectueuses de l’environnement du monde entier, a accueilli un nouveau directeur général (PDG), qui occupait auparavant divers postes de direction chez BP.

Oil Spill Response Limited, un fournisseur de services d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures, a annoncé la nomination de Vania De Stefani, qui apporte plus de 20 ans d’expérience dans l’industrie pétrolière et gazière avec une solide expérience en ingénierie, opérations et sécurité des processus, en tant que nouveau PDG le mardi 14 mars 2023. La nomination est effective à partir du 1er avril 2023.

Astrid Sorensen, présidente du Conseil d’administration d’OSRL, a commenté: “Nous sommes ravis que Vania nous rejoigne en tant que nouvelle PDG. Sa vaste expérience dans l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que ses antécédents avérés de leadership et d’expertise technique, seront inestimables alors que nous continuons à élargir nos services et à répondre aux besoins de nos membres et de nos clients.”

De Stefani a débuté sa carrière à l’Imperial College, où elle a dirigé l’équipe scientifique chargée de développer des modèles d’incendie et d’explosion. Par la suite, De Stefani a rejoint BP, où elle a occupé divers postes de direction et a récemment occupé le poste de Vice-présidente des opérations pour la Mauritanie et le Sénégal.

Dans ce rôle, De Stefani a dirigé des équipes géographiquement et culturellement diverses, jouant un rôle clé dans la réponse à l’incident de Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique.

Vania De Stefani, future PDG d’Oil Spill Response Limited, a déclaré: “Je suis ravie de rejoindre l’équipe d’OSRL et de diriger cette organisation qui joue un rôle essentiel dans la protection de l’environnement et la réponse aux déversements d’hydrocarbures. J’ai hâte de travailler avec nos employés, nos clients et nos parties prenantes pour faire avancer la mission d’OSRL et continuer à fournir des services d’intervention en cas de déversement d’hydrocarbures de classe mondiale.”

Titulaire d’une Maîtrise en Génie des Procédés de l’Université de Padoue et d’un doctorat en Thermophysique de l’Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, De Stefani a dirigé des crises opérationnelles dans d’autres régions, notamment en Europe, en Asie, en Afrique et au Moyen-Orient. Oil Spill Response Limited estime que l’expertise technique et les compétences en leadership de De Stefani font d’elle “une excellente candidate” pour OSRL.

Robert Limb, PDG sortant d’Oil Spill Response Limited, a déclaré “ » Je suis ravi d’accueillir Vania en tant que nouvelle PDG et j’ai hâte de travailler en étroite collaboration avec elle pour assurer une transition en douceur et continuer à faire avancer la mission d’OSRL. Sa vaste expérience et son expertise dans l’industrie pétrolière et gazière seront inestimables alors qu’OSRL naviguera dans le paysage en évolution de l’intervention et de la préparation aux déversements d’hydrocarbures.”

La nomination de De Stefani intervient à un moment où OSRL cherche à s’appuyer sur ses bases solides et à étendre ses services pour répondre à la demande croissante d’intervention et de préparation aux déversements d’hydrocarbures.

Source: offshore-energy