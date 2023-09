Un an après la mort de Mahsa Amini, la contestation continue à bas bruit en Iran

Le 16 septembre 2022, Mahsa Amini, jeune étudiante d’origine kurde, mourait dans des circonstances suspectes, trois jours après avoir été arrêtée par la police des mœurs. Sa mort avait déclenché un mouvement de révolte inédit en Iran. En un an, les manifestations se sont estompées mais les Iraniens et Iraniennes défient toujours le régime pour défendre leurs droits.

BFMTV