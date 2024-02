UA: les dirigeants africains appelés à imposer des sanctions contre l’entité sioniste.

ADDIS-ABEBA – Le Premier ministre palestinien, Muhammad Shtayyeh, a appelé samedi à Addis-Abeba, les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA) à « rejeter » l’entité sioniste au niveau international et à lui imposer des sanctions en raison de ses violations du droit international, et pour la pousser à mettre un terme à son agression barbare contre la bande de Ghaza, a rapporté l’agence de presse Wafa.

Dans son allocution prononcée lors des travaux de la 37e session ordinaire du sommet de l’UA, ouverts samedi dans la capitale éthiopienne, M. Shtayyeh a déclaré que l’Union africaine « avait raison » lorsqu’elle a empêché l’entité sioniste d’être un membre observateur au sein de l’organisation panafricaine.

Dans ce contexte, le Premier ministre, représentant du président de l’Etat de Palestine, Mahmoud Abbas à ce sommet, a appelé l’Union africaine à « élever la voix en exigeant que l’agression (sioniste) contre le peuple palestinien soit immédiatement arrêtée, en particulier ce qui se passe actuellement à Rafah », et que la colonisation dans les territoires palestiniens « soit stoppée » aussi.

Il a ajouté que « la voix de l’Afrique et la voix de votre union soient fortes pour la liberté de la Palestine et le droit de son peuple à l’autodétermination et l’incarnation de l’Etat palestinien et sa reconnaissance en tant qu’Etat membre des Nations unies ».

Le Premier ministre palestinien a également souligné dans ce sens qu' »aujourd’hui, le monde est tenu de reconnaître l’Etat de Palestine, un Etat sur les frontières du 4 juin 1967″.

Par ailleurs, il a appelé à placer l’ensemble des projets sionistes de colonisation « sous sanctions internationales » en boycottant les produits provenant des colonies, les institutions des colonies et les colons.

APS