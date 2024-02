UA : Azali Assoumani et les nombreux conflits armés qui ravagent le continent africain

Azali Assoumani et les nombreux conflits armés qui ravagent le continent africain

Comme ses prédécesseurs, Azali Assoumani n’a pas réussi à trouver ne serait-ce

qu’un début de solution aux nombreux conflits armés qui ont dévasté le continent africain depuis plus

de trois décennies.

La Corne de l’Afrique, l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique des Grands Lacs, autant de zones de tensions

et si peu de solutions, autant de conflits initialement endogènes extériorisés par les jeux

des puissances régionales qui veulent voir leurs voisins déstabiliser.

« Concernant le Soudan, j’ai initié plusieurs rencontres avec les généraux al-Burhan et Hemedti, ainsi

qu’avec différents acteurs de la guerre, en vue de les mettre sur la voie du dialogue et de l’apaisement », a

insisté Azali dans son discours de passation de pouvoir.

Cela n’arrange pas les choses que la complexité de la région signifie que la diversité et les intérêts

des peuples finissent toujours par primer sur les intérêts nationaux, ce qu’Azali Assoumani a appris à ses dépens.

« J’ai eu l’honneur de présider le 27 juin 2023 à Luanda le Sommet Quad, auquel ont participé

les organisations régionales et les pays des Grands Lacs, visant à trouver des solutions appropriées à cette crise », a-t-il rappelé.

Sur le front de la sécurité, Azali, comme ses prédécesseurs, n’a pas réussi à réaliser ses aspirations de stabilisation du continent et au moins de réduction des zones de conflit, et pire encore, les conflits armés se sont intensifiés au cours de sa présidence.

Toutefois, la plus grande réussite de sa présidence reste l’adhésion de l’Afrique au G20.

« Je voudrais dire, sans prétention aucune, que l’année 2023 a été décisive pour notre continent, car la voix

de l`Afrique a été présente et active, partout sur la scène internationale. » Et le président de

continuer : « Sur le chemin de l`Afrique qui gagne, « l’Afrique que nous voulons », il y a eu l’admission

effective de l’Union Africaine au G20, ce qui constitue une avancée notable pour notre continent.»

Dans son discours, il a noté : « Je suis ravi de voir l’Initiative d’un 100 millions de micro, petites

et moyennes entreprises en Afrique lancée par l’AUDA-NEPAD à Moroni, qui vise à donner

réellement à nos jeunes les moyens de devenir indispensables au développement de l’Afrique.