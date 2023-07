Twitter poursuit Meta sur les discussions | MobilIT

Twitter envisage de poursuivre la société Meta de Mark Zuckerberg pour sa nouvelle application Threads, qui compte déjà 30 millions d’utilisateurs inscrits.

“Twitter entend protéger sa propriété intellectuelle et exige que Meta cesse immédiatement d’utiliser toute information hautement confidentielle de Twitter”, a écrit l’avocat de la société Twitter, Alex Spiro, dans une lettre obtenue par Semaphore.

Dans une lettre au PDG Mark Zuckerberg, publiée par un avocat de Twitter dans Semaphore, le cabinet a exprimé “de sérieuses inquiétudes quant au fait que Meta Platforms (Meta Platforms) se soit systématiquement, intentionnellement et illégalement approprié les secrets commerciaux et autres propriétés intellectuelles de Twitter”. Le réseau social appartenant à Elon Musk a menacé de poursuites judiciaires le même jour que Meta a lancé Threads.

Le créateur de Meta, Mark Zuckerberg, l’a fait Threads est le rival de Twitter, et le premier jour seulement, il comptait 30 millions d’inscriptions.

Spiro a accusé Meta d’avoir embauché des dizaines d’anciens employés de Twitter “qui avaient et ont toujours accès aux secrets commerciaux de Twitter et à d’autres informations confidentielles”. Il déclare qu’il s’agit d’une violation des lois étatiques et fédérales et que les anciens employés ont toujours une obligation valide envers Twitter.

NEWS: Twitter is threatening to sue Meta over "systematic, willful and unlawful misappropriation" of Twitter's trade secrets and IP, as well as scraping of Twitter's data, in a cease-and-desist letter sent yesterday to Zuckerberg by Elon's lawyer Alex Spiro. pic.twitter.com/enWhnlYcAt

— T(w)itter Daily News  (@TitterDaily) July 6, 2023