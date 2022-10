Tunisie : Kaïs Saïed compte réviser le décret sur les élections suite à des tentatives de trucage des parrainages

Le président tunisien Kaïs Saïed a déclaré son intention de réviser le décret présidentiel relatif aux élections législatives du fait de certaines lacunes en relation avec les parrainages exigés pour chaque candidat, a-t-on appris samedi auprès de la présidence tunisienne.

D’après la même source, lors d’un entretien (vendredi) avec la cheffe du gouvernement Najla Bouden, le chef de l’Etat tunisien a assuré qu’il s’était avéré que certains membres des conseils locaux n’avaient pas joué le rôle qu’ils devaient jouer.

« Les parrainages sont désormais considérés auprès de certaines parties comme une marchandise à vendre ou à acheter », a noté la présidence tunisienne, citant Kaïs Saïed.

Et d’ajouter que « la législation actuelle n’a pas touché ses objectifs escomptés (…) le devoir national oblige et impose la modification de ce décret pour faire face et mettre un terme à ce fléau », a commenté le président tunisien.

D’après ses services de communication, le président Saïed a donné ses instructions pour combattre, par tous les moyens légaux, les tentatives de trucage des parrainages pour les candidats de l’Assemblée des représentants du peuple (parlement) : « la loi doit être appliquée sur un pied d’égalité », a insisté M. Saïed.

Source: Agence de presse Xinhua