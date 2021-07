Tunisie : Des affrontements éclatent devant le Parlement

Des affrontements ont éclaté, ce lundi devant le Parlement tunisien au lendemain de la suspension des activités de l’institution et du limogeage du Premier ministre du pays, Hichem Mechichi, rapporte l’Agence française de presse (AFP).

Ce dimanche soir, rappelle la même source, après une journée de manifestations dans de nombreuses villes du pays, le président Kaïs Saïed a annoncé le « gel » des activités du Parlement pour trente jours. Le chef d’État a aussi demis de ses fonctions, le Premier ministre dans un contexte de fort ressentiment populaire envers le gouvernement pour sa gestion de la crise sociale et sanitaire du Covid-19.

Devant le Parlement à Tunis, plusieurs centaines de partisans du president Saïed ont join, lundi, the soutiens du principal parti parlementaire Ennahda de se rapprocher de leur chef, Rached Ghannouchi, également président de la Chambre, rapporte l’AFP. Des jets de bouteilles et de pierres ont eu lieu de part et d’autre devant le Parlement tunisien.

Le président Kaïs Saïed se chargera lui-même du pouvoir exécutif « avec l’aide d’un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l’État », avait déclaré, la veille, le chef de l’État, à l ‘issue d’une réunion d’urgence au palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité.

S. SIDIBÉ avec l’AFP

L’Essor du Mali

SourceURL : https://www.lessormali.com/tunisie-des-affrontements-eclatent-devant-le-parlement