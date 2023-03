Trois djihadistes évadés et un gendarme meurent dans des affrontements

Trois djihadistes qui se sont récemment évadés d’une prison mauritanienne et un gendarme ont été tués ce samedi dans la région de l’Adrar lors d’une opération des forces de sécurité, selon les autorités. Un quatrième djihadiste en fuite a été arrêté.

Dans une « opération complexe » qui a duré plusieurs heures, il y a eu des affrontements entre les djihadistes et les forces de sécurité. Les premiers se sont cachés dans la région montagneuse d’El Meddah.

Les suspects étaient suivis depuis vendredi après-midi et après avoir confirmé leur présence dans la région et étudié le terrain, l’opération a déjà été lancée samedi. Les gendarmes ont pris d’assaut les lieux et tué trois des suspects et le quatrième s’est rendu.

L’aviation militaire a participé à l’opération et les voisins de la région ont confirmé que des coups de feu pouvaient être entendus.

Les djihadistes se sont enfuis de la Prison centrale de Nouakchott dimanche après-midi en profitant d’une émeute au cours de laquelle deux membres de la Garde nationale ont été tués.