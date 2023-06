Tribunal du Brakna : Enquête en cours du décès d’un manifestant

Le procureur de la République de la wilaya du Brakna, M. Cheikh Baye Ould Seyid, a déclaré que l’enquête sur les conditions et les circonstances du décès du manifestant feu Mohamed Lemine Samba à Boghé est toujours en cours et que l’opinion publique sera informée de ses résultats à temps opportun.

Le communiqué rendu public par le tribunal de la wilaya, dont copie est parvenue à l’Agence Mauritanienne d’Information (AMI), rapporte que le procureur de la République s’est rendu sur les lieux de l’incident immédiatement après en avoir pris connaissance de l’incident et a ordonné l’ouverture d’une enquête sur les circonstances de cette affaire sous sa supervision directe. Ainsi le médecin-chef de la ville avait été appelé pour examiner le corps en présence de la famille du défunt.

Ce communiqué ajoute qu’après avoir établi le rapport médical, le procureur de la République a convoqué les proches du défunt pour les informer des circonstances du décès et pour la remise et l’inhumation du corps, mais ils ont refusé de le réceptionner et de l’inhumer.

Le communiqué indique que compte tenu de l’absence de la nécessité de procéder à une autopsie en raison de la clarté de la cause du décès, du manque de faisabilité de le maintenir dans la recherche et de la crainte de la décomposition en raison en l’absence de conditions pour sa préservation, il a été décidé de remettre le corps à la municipalité de Boghé pour son inhumation suivant les rites d’usage et d’informer la famille du défunt de l’heure de la prière et de l’inhumation, mais ils ont refusé d’y assister.

Le parquet a rassuré la famille du défunt et l’opinion publique que l’enquête sur les conditions et les circonstances de cette affaire est toujours en cours et que l’opinion publique sera informée de ses évolutions chaque fois que le besoin s’en fera sentir.

Boghé avait connu mardi passé des émeutes au cours desquelles le commissariat de police de la ville a fait face à une tentative d’assaut de la part des manifestants occasionnant la blessure de trois éléments de la police et le décès d’un manifestant, feu Mohamed Lemine Samba, des suites d’un coup de feu, selon le communiqué du parquet.