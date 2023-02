Tribunal de Dakar | Mame Mbaye Niang détruit Sonko : « C’est un abruti…un menteur, je suis désolé… »

Publié dans SENEGO par Abdou Faty GUEYE16/02/2023 à 13:27

Le procès en diffamation opposant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang a été reporté au 16 mars 2023, sur demande de la défense. Devant le Tribunal de Dakar, le ministre du Tourisme et des Loisirs, faisant face à la presse après le renvoi du procès, n’a pas raté le leader de Pastef.

Mame Mbaye Niang est très en colère contre Ousmane Sonko. Présent ce matin au Tribunal de Dakar pour son procès l’opposant au candidat des Patriotes en 2024, le ministre a tiré à boulets rouges sur son vis à vis. Après avoir réitéré ses dires : « S’il sort un rapport, je me constituerai prisonnier. Je ne demanderai rien à mes avocats ». Pour Mame Mbaye Niang, Ousmane Sonko est un abruti et un menteur.

Regardez!

Source: SENEGO