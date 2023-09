Tremblement de terre au Maroc : les cicatrices, les décombres et l’esprit de reconstruction…

Le tremblement de terre d’il y a un peu plus d’une semaine a paralysé une mosquée vieille de six siècles dans l’un des plus anciens quartiers d’Amizmiz, arrachant le minaret rose-brun.

La rangée de magasins à proximité semblait intacte – jusqu’à ce que je voie la cicatrice verticale, comme si une hache géante avait tenté de couper deux magasins et avait presque réussi. L’intérieur d’un bâtiment voisin a été montré.

« Vous devriez voir les plus mauvais au coin de la rue », a déclaré Abdi, un homme à l’extérieur de la mosquée.

Il avait raison. Ces maisons n’existaient pas réellement, même si l’on pouvait voir les restes d’un téléviseur dépassant des décombres.

À Amizmiz, de nombreux morts et certains corps n’ont pas encore été retrouvés.

A côté des magasins, un autre homme entassait méthodiquement ses affaires sur la petite place, canapés et placards exposés aux intempéries. Je lui ai souhaité du courage et il a réussi à me sourire poliment.

Tout Amizmiz n’est pas aussi durement touché que ce quartier. Mais tous ceux qui vivent ici sont concernés.

Source : France24 avec bbc.com