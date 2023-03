Traite contre les personnes : les Etats Unis louent les efforts de Nouakchott.

Le gouvernement mauritanien a été félicité ce mercredi 15 mars courant, par un haut responsable américain, pour ses efforts déployés dans la lutte contre la traite des personnes.

Ces compliments exprimés par la Sous-secrétaire d’État américaine chargée de la sécurité civile, de la démocratie et des droits de l’homme, Mme Uzra Zeya,, ont concerné également la mise en place de la Mauritanie de la Commission nationale de lutte contre la traite des Personnes et le trafic illicite de migrants.

Il s’agit d’une étape importante dans le domaine de la protection des Droits de l’Homme, a souligné la responsable américaine, exprimant aussi la volonté du gouvernement des Etats unis à appuyer cette institution.

Mme ozra Zia, qui a loué aussi les progrès remarquables dans le domaine de la consolidation de la démocratie en Mauritanie, a exprimé par ailleurs ses remerciements et sa gratitude au HCR pour les efforts considérables qu’il a déployés au cours des dernières années dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, et pour son interaction positive avec le personnel de l’ambassade des États-Unis.

Source: Essahraa