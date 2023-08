« Tout le monde devrait regarder vers Moscou ». Le coup d’État au Niger ouvre-t-il la porte à la Russie au détriment de l’Occident ?

Il y a à peine 5 mois, le Niger était considéré comme un allié clé des États-Unis dans la région du Sahel en Afrique. Un coup d’État militaire a suivi, accueilli avec des drapeaux russes par les résidents locaux. Maintenant, la question est de savoir si « Wagner » y interviendra en faveur de Moscou. Que savons-nous jusqu’ici?

Après qu’une série de coups d’État au cours des trois dernières années a balayé les pays africains pauvres de la région du Sahel et conduit à une présence militaire russe accrue, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a effectué un voyage historique au Niger en mars . À l’époque, le pays était un allié clé de Washington dans la région.

« Le Niger est vraiment un modèle exceptionnel à une époque de grands défis – un modèle de résilience, un modèle de démocratie, un modèle de coopération », avait alors déclaré Blinken . Il est le premier haut diplomate américain à visiter le pays.

Moins de cinq mois plus tard, les relations américano-nigériennes sont au bord de l’effondrement après que les responsables militaires ont renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet et pris le pouvoir par la force.

Les experts préviennent que si le coup d’État réussit, il aggravera l’instabilité régionale et ouvrira la porte à une plus grande influence russe au Sahel et au-delà.

« Tendance inquiétante »

Avant le coup d’État, l’image du Niger en Occident s’améliorait, en partie grâce à un transfert de pouvoir pacifique et démocratique en 2021 – le premier depuis que le pays a déclaré son indépendance il y a plus de 70 ans. Le voyage de Blinken visait à réaffirmer le soutien américain au Niger et au président Mohamed Bazum, qui a aligné les priorités clés sur l’Occident.

Au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont investi environ 500 millions de dollars dans la formation et l’équipement de l’armée nigérienne pour combattre les organisations liées à Al-Qaïda et à l’EI qui terrorisent le Sahel. Les États-Unis ont 1 100 soldats au sol et ont construit une grande base de drones dans le nord du pays. La base est utilisée pour surveiller les mouvements transfrontaliers des groupes armés et recueillir des renseignements.

Une vague de coups d’État au Sahel menace désormais cette coopération.



Une femme tient une image du président déchu du Niger Mohamed Bazoum lors d’une manifestation devant l’ambassade du Niger à Paris le 5 août.

Depuis 2020, des coups d’État ont eu lieu dans trois des pays voisins du Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Tchad , ainsi qu’au Soudan et en Guinée voisins. D’autres pays de la région, dont le Sénégal , ont connu des bouleversements politiques.

« C’est une tendance inquiétante », a déclaré Sean McFate , professeur adjoint à l’Université de Syracuse et expert de l’Afrique, à RFE/RL . « Plus il y a de coups d’État, plus ils réussissent, plus la tentation sera grande pour les futures juntes à travers l’Afrique. »

McFate a ajouté que cette tendance a ouvert la porte à une influence russe croissante dans la région.

Cette fois, les États-Unis et leurs partenaires, dont les 15 membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), ont adopté une ligne dure contre la junte nigérienne dans l’espoir de la forcer à réintégrer le Bazum démocratiquement élu.

Washington a arrêté une partie de l’aide au Niger – l’un des pays les plus pauvres du monde. 11 des pays de la CEDEAO ont imposé des sanctions financières sévères, coupé l’approvisionnement en électricité et se préparent à entrer au Niger avec des forces armées .

Ce que propose Wagner

En revanche, Yevgeny Prigozhin , un entrepreneur lié au Kremlin et fondateur de l’armée privée Wagner, qui opère également en Afrique, a offert son soutien aux organisateurs du coup d’État. Mais les experts doutent que son groupe puisse faire grand-chose à court terme.

« La junte a besoin de soutien et de reconnaissance si elle ne va pas s’effondrer », a déclaré Daniel Eisenga , chercheur au Centre d’études stratégiques de l’Afrique basé à Washington , à RFE/RL . « Et Wagner propose justement cela. Ce sera une complication majeure pour l’intervention militaire [de la CEDEAO] en préparation. »

Wagner a jusqu’à 1 000 soldats au Mali et en Libye , ainsi qu’au Soudan voisin, a déclaré Eizenga. L’armée privée a également des forces en République centrafricaine (RCA).

Mais avec l’avenir de Wagner assombri après la tentative de coup d’État manquée en Russie en juin et les engagements actuels en Afrique, on ne sait pas combien de personnes [Prigozhin] pourraient rassembler pour soutenir la junte au Niger, a déclaré Eysenga.

« Quelles forces Wagner pourra-t-il mobiliser à court terme » est la question primordiale, a ajouté l’expert. Selon lui, il n’est pas nécessaire que de nombreux combattants « Wagner » entrent au Niger pour créer une situation géopolitique internationale très complexe qui pourrait dissuader les pays de la CEDEAO d’intervenir.

Wagner ne semble pas avoir beaucoup d’équipement lourd en Afrique pour aider la junte à tenir tête à la CEDEAO, a déclaré Sebastian Elischer, professeur de sciences politiques à l’Université de Floride et expert de l’Afrique subsaharienne.

Il a décrit les actifs de Wagner dans la région comme « principalement des Kalachnikovs et des Toyota » et a déclaré que le Mali voisin était principalement composé d’instructeurs militaires plutôt que de combattants.

Elischer et Eyzenga ont tous deux demandé comment le Niger paierait Wagner en réduisant l’aide et les sanctions. Le pays s’attendait à recevoir 2,2 milliards de dollars d’aide étrangère, de prêts et de subventions cette année, un montant égal à 40% de son budget.

« Je ne vois pas comment [l’implication de Wagner] affectera le Niger à court terme », a déclaré Elischer.

Il a expliqué que la Russie n’a pas de relations économiques et diplomatiques historiques avec le Niger, comme elle en a avec le Mali et d’autres pays où l’organisation de Prigozhin est active.

Les chefs de la défense de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à l’exception du Mali, du Burkina Faso, du Tchad, de la Guinée et du Niger, posent pour une photo de groupe lors d’une réunion d’urgence à Abuja le 4 août.

Selon Elischer, le positionnement de Wagner comme partenaire alternatif au Niger « est en grande partie une performance pour les médias et surtout pour le public africain ».

La Russie cherche à faire des percées en Afrique depuis 2014, lorsque les États-Unis et l’Europe ont commencé à isoler Moscou après sa prise de force de la péninsule ukrainienne de Crimée.

Le mois dernier, le président russe Vladimir Poutine a tenu une réunion de haut niveau avec des dirigeants africains à Saint-Pétersbourg. C’est le deuxième depuis 2019.

Les intérêts de la Russie en Afrique comprennent les ventes d’armes, les votes à l’ONU et l’accès aux ressources naturelles, a déclaré Elischer. Moscou cherche également à se présenter comme un acteur viable dans le Sud global « et à inquiéter l’Occident », a-t-il ajouté.

« Je pense que plus que partout ailleurs, cela se produit au Sahel », a-t-il déclaré.

Un cocktail toxique

Le Sahel est une vaste région semi-aride d’Afrique qui s’étend de l’océan Atlantique à la mer Rouge. Il est coincé entre le désert du Sahara au nord et les savanes tropicales au sud. Il traverse des parties du Sénégal, de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger, du Nigeria, du Tchad et du Soudan.

Au cours de la dernière décennie, la région a été le théâtre d’une explosion de violence militaire au milieu d’un cocktail toxique de pauvreté profonde, de gouvernements faibles et de changements climatiques dévastateurs.

Le Sahel est un terrain fertile pour les opérations russes car les gouvernements sont instables et le public partage largement le sentiment anti-français et anti-occidental, explique McFate. La France a laissé un héritage colonial brutal au Sahel qui se fait encore sentir aujourd’hui.

Au Mali, « Wagner » a remplacé les forces françaises après leur expulsion par la junte.

« La Russie profite des attitudes anti-françaises au Sahel pour déloger l’hégémonie politique française dans toute la région », a déclaré McFate. « La Russie veut que tout le monde se tourne vers Moscou, pas vers Washington ou Paris. »

En avril, le Washington Post, citant des fuites de renseignements américains, a rapporté que Wagner cherchait à créer une « confédération » unie d’États africains qui comprendrait le Burkina Faso, le Tchad, l’Érythrée, la Guinée, le Mali, le Niger et le Soudan.

« Wagner » a planifié le renversement du régime au Tchad dans le cadre de cet objectif plus large, selon le journal.

Les États-Unis ont déclaré qu’ils ne croyaient pas que des mercenaires russes étaient derrière le coup d’État au Niger. Les experts disent qu’il a été incité par la décision de Bazum de remplacer les responsables militaires nommés par son prédécesseur.

Cependant, le Niger a été à deux reprises la cible de campagnes de désinformation russes, selon un rapport d’avril 2022 du Centre africain d’études stratégiques.

Ces dernières années, des réseaux liés à Wagner auraient tenté d’attiser les rumeurs d’un coup d’État dans le pays, a indiqué le centre.

Eizenga a déclaré que la situation au Niger s’aggraverait probablement si Wagner intervenait. Et il a donné l’exemple du Mali et du Burkina Faso après les coups d’Etat et le départ des forces françaises.

La sous-secrétaire d’Etat américaine Victoria Newland a déclaré le 7 août après une réunion avec des membres de la junte qu’ils « comprenaient très bien les risques pour leur souveraineté si Wagner recevait une invitation ».

Eysenga a déclaré que si les États-Unis et la CEDEAO pouvaient forcer la junte au Niger à abandonner le pouvoir, cela pourrait avoir des répercussions positives au Sahel.

Les chefs des coups d’État au Mali et au Burkina Faso ont à plusieurs reprises renié les promesses faites à la CEDEAO de remettre le pouvoir sous contrôle civil dans une tentative de se retrancher, a-t-il déclaré.

Si la CEDEAO montre qu’elle n’est pas « édentée », alors les dirigeants du Mali et du Burkina Faso « ne manqueront peut-être pas la prochaine échéance », a-t-il conclu.

