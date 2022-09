Tournoi UFOA/A U20 : le Sénégal sacré devant la Gambie (1-0)

Publié dans XALIMANEWS 11 septembre 2022

-Ce samedi à Nouakchott, la selection U20 du Sénégal a remporté le tournoi UFOA de la catégorie, en disposant de la Gambie sur le score étriqué (1-0). Du coup, les protégés de Malick Daf prennent leur revanche sur les Scorpions U20 et vont disputer la CAN 2022 en compagnie de leurs malheureux adversaires.

.Les Lionceaux U2O sont devenus champions UFOA de la catégorie au terme d’un bon parcours, et grâce au but de Samba Diallo, MVP du tournoi. Et cerise sur le gateau, en plus d’avoir pris sa revanche sur une équipe qui l’avait sortie en demi finale de la précédente édition, la selection sénégalaise disputera en compagnie de son malheureux adversaire en finale, la CAN U20 2023 qui se disputera sur les bords du Nil, en Egypte.

En plus du trophée, les Lionceaux ont raflé les prix de MVP et meilleur buteur décernés à Samba Diallo crédité de 3 réalisations, et celui de meilleur gardien dévolu à Mamour Ndiaye.

Source: XALIMANEWS