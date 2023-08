Tizi-Ouzou : Electro-industries exporte ses produits vers la Mauritanie.

L’entreprise publique Electro-Industries (ex-ENEL) située à Azazga, à environ 35 km à l’est de Tizi Ouzou, a procédé la semaine passée à l’exportation de ses produits vers la Mauritanie. Le lot exporté comprenait des transformateurs de distribution ainsi que des moteurs électriques monophasés et triphasés.

Dans un communiqué diffusé sur sa page Facebook, l’entreprise a annoncé que le 23 août 2023, elle avait exporté ses produits électriques vers la République Islamique de Mauritanie. Les détails précis sur les quantités exportées n’ont pas été communiqués.

L’entreprise Electro-Industries d’Azazga est spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits électriques. Chaque année, elle produit environ 3500 transformateurs et 13500 moteurs électriques. Cependant, sa capacité de production peut atteindre jusqu’à 6000 transformateurs et 50 000 moteurs.

