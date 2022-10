Tirage au sort du tournoi final du 7e CHAN à Alger Les Verts affronteront le Mozambique en ouverture

Publié dans LSA par Mohamed Bouchama le 02-10-2022, 11:00

C’est au niveau du somptueux Opéra «Boualem-Bessaieh» d’Alger que s’est tenue, hier soir, la cérémonie du tirage au sort du tournoi final de la 7e édition du Championnat d’Afrique des locaux qu’abritera l’Algérie du 13 janvier au 4 février 2023.

Les 18 sélections qualifiées à ce tournoi savent désormais à quoi s’en tenir. D’abord, sur quels terrains évoluer durant les trois semaines de la fête africaine. La CAF a validé sans réserve les stades d’Oran (Miloud-Hadefi), de Constantine (Chahid-Hamlaoui), Alger (5-Juillet et Baraki) et «sous certaines réserves» le temple d’Annaba (19-Mai-1956).

Ce sont donc cinq stades construits nouvellement ou remis à neuf pour les besoins de cette épreuve continentale que l’Algérie s’est vu confiée en 2020 à l’issue de la sixième édition jouée au Cameroun.

A noter que la ville d’Oran accueillera les deux poules de trois équipes tandis que la capitale, Alger, a hérité du groupe A, celui de l’Algérie. Le stade de Baraki accueillera le match d’ouverture (Algérie-Mozambique) ainsi que les deux autres rencontres de l’EN lors du premier tour et des phases suivantes alors que le stade du 5-Juillet sera réservé aux confrontations des deux équipes du groupe (Libye et Ethiopie). Les hôtes de l’Algérie sauront trouver, outre les lieux d’hébergement de niveau international, des stades répliques et d’autres infrastructures qui assureront leur confort pendant la compétition. Pour ce qui est de l’opération du tirage au sort, en dehors de la poule des hommes de Bougherra plutôt «abordable», les quatre autres groupes sont plus ouverts même si les têtes de série, à l’exemple du Maroc, vainqueur des deux précédentes éditions et qui viendra en Algérie avec une sélection U23, aura à se faire du souci face au Ghana, le Soudan et Madagascar.

M. B.

Pays participants

Algérie (pays hôte), Maroc (vainqueur en 2018, 2020), Libye (vainqueur en 2014), Sénégal (4e place en 2009), Mali (finaliste en 2016, 2020), Mauritanie (3e apparition), Côte d’Ivoire (3e place en 2016), Niger (4e apparition), Ghana (finaliste en 2009, 2014), Cameroun (4e place en 2020), Congo (4e apparition), RD Congo (vainqueur en 2009, 2016), Ouganda (6e apparition), Soudan (3e place en 2011, 2018), Ethiopie (3e apparition), Mozambique (2e apparition), Angola (finaliste en 2011), Madagascar (1re apparition).

Les Pots

Pot 1: Algérie, Maroc, RD Congo, Mali et Cameroun

Pot 2 : Congo, Angola, Libye, Ouganda et Soudan

Pot 3 : Côte d’Ivoire, Niger, Mauritanie, Ghana, Sénégal, Ethiopie, Mozambique, Madagascar et Sénégal.

Les groupes

Groupe A (à Alger) : Algérie, Mozambique, Ethiopie et Libye.

Groupe B (à Annaba) : RD Congo, Sénégal, Côte d’Ivoire et Ouganda.

Groupe C (à Constantine) : Maroc, Ghana, Madagascar et Soudan.

Groupe D (à Oran) : Mali, Mauritanie et Angola.

Groupe E (à Oran) : Cameroun, Niger et Congo.

