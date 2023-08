Termes de référence pour un gouvernement de compétences :

Un gouvernement de compétences doit se fixer , dans des délais raisonnables, des objectifs précis , réalisables à travers des actions,facilement , identifiables pour pouvoir , à tout moment , répondre aux questions légitimes du genre :

qu’est-ce que vous avez fait ?

Comment vous l’avez fait ?

A quel prix ?

dans quelles conditions ?

Un gouvernement de compétences doit, scrupuleusement , aplliquer les textes législatifs et réglementaires en vigueur ou, au besoin, les modifier et , dans tous les cas , faire de sorte à ce que son action soit inscrite dans la légalité.

Un gouvernement de compétences se doit d’être en mesure d’évaluer , correctement,les ressources humaines dont il dispose au sein de l’Administration publique .

Un gouvernement de compétences ne peut pas pas se faire leurrer par des médiocres qui ont maquillé leurs CV par des faux diplômes ou des fausses données,

Un gouvernement de compétences doit être capable de distinguer entre ceux qui ont des qualités de véritables commis de l’État et ceux qui ont été commis dans l’administration par erreur , ou par mépris,

Un gouvernement de compétences doit savoir reconnaître, facilement, les gestionnaires qui font des résultats et les rustres qui ne savent que raconter du blabla ..

Un gouvernement de compétences doit pratiquer la chasse aux cerveaux et doit chercher à profiter, intelligemment, de l’expérience et des défaillances de ceux qui ont gouverné avant lui,

Un gouvernement de compétences se doit de veiller à ce que ses instructions soient bien rédigées et à ce que ses documents relatifs aux sensibles affaires de l’État soient entourés de la confidentialité et de la solennité qui inspirent le respect.

Un gouvernement de compétences se doit de faire respecter, par la conduite de ses membres et de ses agents , la grandeur de l’État..

…

Abdelkader ould Mohamed

( extrait d’un posting publié en 2020)