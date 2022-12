Communiqué de presse

Addis Abeba, Le 23.12.2022

Tech African Women dévoile la startup lauréate du programme lors de son Demo Day à Addis Abeba (Ethiopie)

UNECA (United Nations Economic Commission for Africa), en partenariat avec Betacube, a organisé le premier Démo Day du programme Tech African Women (TAW) ce mardi 20 décembre à Addis Abeba, à Adore Addis.

Tech African Women (TAW) est un programme d’entrepreneuriat qui vise à renforcer l’esprit entrepreneurial des femmes africaines, à les aider à transformer leurs idées en un modèle économique viable et à construire un solide réseau de startups technologiques dirigées par des femmes et une communauté en Afrique.

TAW 1.0, été lancé en août 2022 avec une série de bootcamps dans 4 pays africains, est un programme entrepreneurial de 5 mois destiné aux startups technologiques fondées par des femmes et au stade de l’idée, qui apportent des solutions aux Objectifs de développement durable (ODD). La première cohorte TAW était composée de 8 startups au stade de l’idée provenant de Tunisie, du Sénégal, de Tanzanie et d’Éthiopie. Ces startups ont bénéficié d’une phase d’incubation intensive de 3 mois, encadrée par un réseau de développeurs, de designers et d’experts en affaires. Au cours de leur formation, les startups ont pu assister à des webinaires, sur mesure, animés par des formateurs internationaux et ont été mises en relation séparément avec différents experts qui les ont formées sur l’image de marque, le business plan, l’analyse de marché, le pitching, etc.

À l’occasion de son premier Demo Day, 8 femmes fondatrices représentant les 4 pays africains ciblés ont été invitées à Addis Abeba pour présenter leurs idées et gagner un prix de 7 000 USD. Une série de rencontres avec l’écosystème des startups a également été organisée, au cours de laquelle les finalistes ont visité des espaces de coworking, un centre d’innovation et rencontré des startups locales ayant réussi.

Sur la base de quatre critères : l’impact, la taille du marché, l’équipe et l’avantage concurrentiel, les startups ont été évaluées par des juges et Ujana a été annoncée comme la gagnante de TAW 1.0. Ujana, créée en Tanzanie par Juliana Busasi, est une plateforme d’e-commerce dédiée à la santé sexuelle et reproductive où les jeunes peuvent acheter des produits et recevoir des informations sur la santé sexuelle et reproductive sans crainte de jugement.

Une deuxième édition du programme TAW sera lancée en 2023, consultez notre site web pour plus d’informations : www.techafricanwomen.com.