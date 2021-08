Tebboune: Les jeunes appelés à bannir les tentatives de manipulation politicienne

Tebboune , Président de la république: Les jeunes appelés à bannir les tentatives de manipulation politicienne

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune , a appelé les jeunes à ne pas se laisser entraîner derrière les tentatives de manipulation politicienne, soulignant que l’Etat assurait la prise en charge des préoccupations de tous les citoyens, notamment les jeunes.

Lors d’une entrevue accordée aux représentants de médias nationaux, diffusée dimanche soir, M. Tebboune qui évoquait certaines protestations des jeunes du Sud, a indiqué “nous ne permettrons pas la manipulation politique des jeunes”.

Mettant en garde les jeunes contre ce genre de manipulations, le Président de la république a affirmé : “L’Etat est là pour prendre en charge les préoccupations de tous les citoyens, notamment celles des jeunes, car l’Algérie est un pays de jeunes”.

“Il n’y a pas de signes de pauvreté dans notre pays comme il y en a dans notre espace régional”, a souligné le président de la République, notant l’existence de protestations “sociales d’apparence, mais qui sont en vérité manipulées par certaines parties”.

M.Tebboune a également mis en garde contre “les diktats qui sont imposées en coulisses”, notamment avec l’émergence des guerres, dites de quatrième génération qui renversent les pays et les peuples.

A cette occasion, le Chef de l’Etat a annoncé l’augmentation de l’allocation chômage qui sera annoncée lors du prochain Conseil des ministres, rappelant avoir un engagement et des programmes pour résorber le chômage.

“Je me suis présenté à Présidentielle au nom du peuple algérien et j’accorde une attention particulière à la classe moyenne et à la catégorie des jeunes”, a-t-il dit.

entv.dz