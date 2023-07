TDV et des ONG turques ont distribué de la Viande sacrificielle en Mauritanie.

La Fondation Religieuse de Turquie (TDV) et d’autres organisations non-gouvernementales turques (ONG) ont distribué de la viande sacrificielle à environ 675 mille personnes en Mauritanie. 3 Mille 378 bovins ont été abattus en Mauritanie par TDV et d’autres ONG turques. Sous la supervision de responsables de fondations et d’ONG turques, environ 675 000 personnes ont bénéficié de la viande des victimes abattues conformément aux procédures islamiques dans la capitale Nouakchott et dans différentes régions du pays. L’assistance aux victimes, qui est également un indicateur des relations qui prennent de l’ampleur entre la Turquie et la Mauritanie et le pont des cœurs, est régulièrement fournie aux nécessiteux en Mauritanie chaque année. Une aide à la décapitation est également fournie aux nécessiteux en Mauritanie.

Source: Haberlel