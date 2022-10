TCN Mauritanie organise un cleaning day de la plage

A l’occasion de la journée mondiale de la mer célébrée le 29 septembre, #TCN a organisé un cleaning day de son terminal et de la plage de Nouakchott.

A travers cette initiative, TCN souligne son engagement pour la protection de l’#environnement et son souci de recourir à des technologies innovantes et durables respectueuses de l’écosystème naturel de la mer.

International Maritime Organization

A propos de TCN Mauritanie

TCN, une contribution majeure au développement

Le nouveau terminal TCN contribuera de manière significative au développement économique de la Mauritanie.

Le port (PANPA) assure la quasi-totalité des importations du marché intérieur (agroalimentaire, produits énergétiques et de construction, consommables, …).

Le port participe également au développement des secteurs d’exportation (pêche, mines, …).

Le TCN créera également de nouvelles opportunités pour le commerce régional, en particulier avec le Mali pour le trafic d’importation et d’exportation (par exemple, le coton), car le pays explore de nouvelles sources d’approvisionnement comme alternative au port autonome encombré de Dakar, au Sénégal.

