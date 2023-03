Tawassoul se présente pour 149 municipalités et concourt pour tous les conseils régionaux de Mauritanie

Une source de premier plan au sein du Parti du Rassemblement national pour la réforme et le développement »Tawassoul » a confirmé à Zahra ChengUit que le parti avait présenté des candidats pour 149 municipalités à travers le pays.

La source de la direction du parti a expliqué que Tawassoul avait soumis des listes conjointes au sein de 12 alliances avec des partis d’opposition, qui comprenaient; Sawab, l’Alliance populaire progressiste, l’Union des forces du progrès, le RFD et le parti AJD/MR, ce dernier est au sein d’une quadruple alliance.

La même source a ensuite ajouté que le parti est representé dans tous les conseils régionaux du pays.

Le Parti du Rassemblement National pour la réforme et le Développement « Tawassoul » est le parti d’opposition le plus important en Mauritanie, car il a des bases populaires dans les 62 moughataas du pays, réparties sur 15 wilayas, et le nombre de membres du parti est passé à 130 mille, comme annoncé par le parti lors de sa dernière conférence.