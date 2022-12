Tawassoul élit un nouveau président.

Tawassoul, le Parti du Rassemblement National pour la la réforme et le développement a élu , hier dimanche à Nouakchott, M.Hamady ould Sid El Moctar comme nouveau président du parti en remplacement de M. Mohamed Mahmoud ould Seyidi.

M. Hamady ould Sid ‘El Moctar a obtenu 566 voix, soit 86,28% des voix exprimées , alors que M. Mohamed Mahmoud Ould Seyidi a obtenu 88 voix, soit 13%.

Le nombre des votants était de 662 voix dont 8 sont nulles.

Atteindre 130 000 membres d’ici fin juillet 2022 est par ailleurs l’objectif fixé par le parti Tawassoul pour sa campagne d’adhésion.

Depuis le 18 mai, les militants et dirigeants du parti Tawassoul se sont rassemblés dans toutes les antennes de la Moughataa du pays.

Certains renouvelent leur carte de membre et d’autres rejoignant officiellement le parti.

L’événement fait partie des préparatifs du quatrième congrès permanent du parti depuis sa fondation en 2007. Entre-temps, le Bureau exécutif a envoyé neuf délégations auprès de neuf partis dans neuf secteurs à Nouakchott, dimanche 19 mai 2022, pour passer en revue les objectifs du mouvement d’adhésion et les procédures régissant la mise en place des structures de base et l’élection des représentants au Congrès.

Pour rappel, les travaux du quatrième congrès du parti « Tawassoul » se sont ouverts vendredi dernier avec des participants de plusieurs pays dont le Maroc, l’Algérie, la Tunisie, le Sénégal et le Mali, ainsi que les dirigeants des partis mauritaniens.