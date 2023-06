Tabaski : Un père a coupé le doigt de son fils

Un père a coupé le doigt de son fils alors qu’il l’aidait à hacher le mouton Tabaski.

L’état de l’enfant, Mohamed Ba, s’est amélioré grâce aux soins médicaux au centre de santé de Mbagne, mais son père, Soulé Ba, reste sous le choc.

La fête de Tabaski est un moment de partage, de solidarité et de réflexion. C’est l’occasion de se rassembler en famille et entre amis autour d’un ragoût aux viandes , de renforcer les liens qui nous unissent et de célébrer notre foi commune.