TAAZOUR : Plus de 36 milliards d’Ouguiya distribués aux ménages les plus pauvres de Mauritanie (Reportage-photos)

« Depuis l’investiture du Président de la République Mohamed Oud Cheikh El Ghazouani en août 2019 jusqu’à nos jours, la Délégation Générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » a distribué aux ménages pauvres de Mauritanie plus de 36 milliards MRO » a déclaré Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, le patron de cette institution présidentielle, dans une cérémonie organisée à Tintane, au Hodh El Gharbi le mardi 16 aout 2022.

Le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » a été plus précis « D’août 2O19 à août 2022, dans le cadre du programme TEKAVOUL exécuté par la Délégation Générale TAAZOUR, plus de 36 milliards 442 millions ancien ouguiya ont été distribués aux ménages les plus pauvres dans toutes les communes de Mauritanie avec un élargissement significatif des zones couvertes en période de soudure (ELMAOUNA). Les ménages bénéficiaires de la composante ELMAOUNA du programme TEKAVOUL ont reçu plus de 11milliards de nos anciens ouguiya ».

Pédagogue et convaincant, le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed est revenu longuement dans son discours de Tintane sur la question de la pertinence des transferts monétaires aux ménages vulnérables qui reste toujours posée comme n’étant pas une solution radicale au problème de la pauvreté et consacrant la dépendance par rapport à l’appui. « Mais, si on regarde le contexte général de traitement du problème de la pauvreté et de la précarité économique, on voit clairement que ce traitement requiert une intervention bidimensionnelle préconisant le soulagement du présent et l’amélioration de l’avenir » explique le Ministre Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed.

Le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » ajoute : « Nous avons exécuté les plus grandes opérations de cash transfert « conjoncturel » dans l’histoire du pays au profit des ménages pauvres les plus pauvres dans toutes les 8119 localités du pays. Nous avons agi en toute transparence et avec méthode au profit des populations vulnérables dont les activités ont été fortement impactées par les mesures de lutte contre la propagation de la pandémie Coronavirus. Décrivant la situation comme « une crise sans précédent pour la Mauritanie », Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed a expliqué que la Mauritanie est confrontée à la fois aux « effets continus de la Covid, aux effets nouvellement ressentis de la guerre russo-ukrainienne et aux défis et aux pressions liés au climat avec ces inondations qui n’en finissent pas de finir ».

A partir de cette vision, rappelle le Ministre Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, la Délégation Générale TAAZOUR a adopté des programmes visant, en même temps, l’appui immédiat aux ménages nécessiteux et le développement des mécanismes d’amélioration du revenu et la création d’emplois, considérés comme étant la solution radicale pour changer le vécu des bénéficiaires. Dans ce contexte, la Délégation Générale TAAZOUR a lancé un important programme pour développer les activités génératrices de revenus et d’inclusion économique. « Sortir les ménages de la pauvreté nécessite donc surtout de leur donner accès à des activités génératrices de revenus et, si possible, à des emplois décents et durables. Sur ce plan, TAAZOUR va développer une approche intégrée alliant formations qualifiantes, appuis au développement d’activités génératrices de revenus, inclusion dans les filières économiquement porteuses, aide à la définition de micro-projets et à l’installation, facilitation de l’accès à des microcrédits adaptés. Ce sera pour nous le levier majeur pour rompre le cycle actuel de maintien dans la pauvreté qui est le défi majeur ».

Avant l’étape de Tintane, le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed a fait le voyage de Néma et d’Aioun pour lancer le programme d’appui au profit de 451 coopératives productives pour un montant de 657.585.000 MRO.

Dans ces déplacements, le Délégué Général à la Solidarité Nationale et à la Lutte Contre l’Exclusion « TAAZOUR » Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed était accompagné par les walis des régions visitées, les présidents des conseils régionaux des wilayas du Hodh Charghi et du Hodh El Gharbi, des maires de Néma, Aioun et Tintane, du coordonnateur national du programme AL BARKA Mohamed Ahid Isselmou, du directeur de la communication à la Délégation Générale TAAZOUR Mohamed Ould El Kory et des autorités sécuritaires des deux régions visitées

Source : Rapide-info ; Abou Wane envoyé spécial