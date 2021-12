Surmonter les obstacles des retards importants dans de nombreux projets et empêcher la récurrence de ces obstacles à l’avenir

Nouakchott, 14/12/21

Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, a présidé ce mardi au palais présidentiel à Nouakchott, une réunion à laquelle ont participé SEM Mohamed Ould Bilal Messoud, le Premier ministre, et les ministres du L’Habitat , Urbanisation et Réaménagement du Territoire, M. Sid Ahmed Ould Mohamed, et des Equipements et Transports, M. Mohamedou Ahmedou Emheymid, outre le chef de l’Autorité de Régulation des depenses publiques M. Ahmed Salem Ould Al-Tabakh, et le chef de la Commission Nationale d’inspection des Marchés Publics, M. Mohamed Abbe Ould Jeilani.

La réunion a porté sur le retard important de nombreux projets lancés par Son Excellence le Président de la République, dans le cadre de son programme élargi d’engagements et de priorités, visant à améliorer les conditions des citoyens dans divers domaines, tels que l’éducation, la santé, les infrastructures , routes et autres.

Au début de la réunion, Son Excellence le Président de la République a souligné que le rythme de mise en œuvre des projets susmentionnés n’est plus du tout acceptable, et que des mesures doivent être prises immédiatement pour surmonter les obstacles actuels et empêcher leur renouvellement à l’avenir. .

Dans ce contexte, Son Excellence a chargé le gouvernement de :

Application stricte de la loi, notamment en ce qui concerne les avertissements et les sanctions, voire la résiliation des contrats lorsque cela est nécessaire et l’inscription sur des listes noires.

Intensifier le suivi et le contrôle des entreprises exécutant sur le terrain.

Il a également chargé Son Excellence de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette situation ne se reproduise pas à l’avenir, telles que la classification des établissements de travaux publics selon leur capacité à mettre en œuvre des projets, techniquement et financièrement, et l’appui aux institutions publiques pour améliorer leurs compétences techniques et financières. capacités à mettre en œuvre divers projets.