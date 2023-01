Supercoupe d’Espagne: le Barça domine le Real Madrid et s’offre le titre

Le FC Barcelone s’est imposé contre le Real Madrid (3-1) ce dimanche soir, en Arabie Saoudite, pour s’offrir le trophée de la Supercoupe d’Espagne.

Le Barça aura été trop fort pour le Real Madrid en finale de la Supercoupe d’Espagne. Dans l’antre du King Fahd Stadium Riyadh ce dimanche soir, les catalans ont largement dominé ce 251è clasico de l’histoire (victoire 3-1), pour s’offrir leur premier titre de la saison. Les hommes de Xavi envoient surtout un signal fort pour le reste de l’exercice en cours, eux qui sont en tête de la Liga et en course pour aller chez le trophée en Ligue Europa.

Le premier quart d’heure de la rencontre était catalan. Le FC Barcelone avait en effet mis le pied sur le ballon, mais les coéquipiers d’Ousmane Dembélé n’arrivaient pas à concrétiser leurs occasions. A force de tenter, les Barcelonais vont finir par trouver l’ouverture du score un peu après la demi-heure de jeu. Après un beau mouvement collectif, Lewandowski servait Gavi sur la gauche qui battait Courtois (1-0, 34e). Quelques minutes plus tard, passeur sur le premier but, Lewandowski faisait le break pour les siens juste avant la pause (2-0, 45è).

Au retour des vestiaires, les Merengue avaient toujours autant de mal à exister dans le match, et Pedri en profitait pour creuser l’écart. Intenable tout au long de la rencontre, Gavi s’offrait une nouvelle passe décisive cette fois-ci pour Pedri (3-0, 65è). La réduction du score de Karim Benzema en toute fin de partie, ne changeait rien au résultat final. Le Barça s’adjuge donc son 14e trophée en Supercoupe d’Espagne, le premier depuis 2018. C’est surtout le premier titre pour Xavi Hernandez en tant qu’entraîneur du club.

Source: beninBTV