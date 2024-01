Suède: manifestation en soutien aux Palestiniens à Stockholm

Près de 15 000 personnes ont manifesté, samedi, dans la capitale suédoise, Stockholm, en soutien à la Palestine,

exigeant la fin des crimes sionistes contre les Palestiniens à Ghaza.

Les manifestants se sont rassemblés à place Odenplan à Stockholm et ont convergé vers le siège du ministère suédois des Affaires étrangères, exigeant la fin des crimes contre les Palestiniens.

Les protestataires ont brandi des banderoles dénonçant le meurtre d’enfants à Ghaza et accusant l’entité sioniste d’avoir commis un génocide dans l’enclave palestinienne.

Ils ont également scandé des slogans appelant à la liberté de la Palestine et au boycott de l’entité sioniste.

Depuis le 7 octobre dernier, l’armée sioniste mène une agression barbare contre la bande de Ghaza, qui a fait jusqu’à samedi 26 257 morts et 64 797 blessés, pour la plupart des enfants et des femmes, selon les autorités

palestinienne et l’ONU, et provoqué des destructions massives et une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agences

Source: al24