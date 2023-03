Subvention japonaise d’appui agricole de 1,5 milliards de MRU.

Le ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs, M. Ousmane Mamoudou Kane, a signé mardi 14 mars, à Nouakchott, avec le Conseiller de l’ambassadeur du Japon, chargé de mission à l’ambassade du Japon en Mauritanie, M. Fujikawa Masahiro, et en présence de l’ambassadeur de l’Empire du Soleil Levant en Mauritanie, M. Ishida Tatsukini, une note d’échange de documents relatifs à la subvention d’appui à l’adaptation au changement climatique, dans le cadre du Programme de développement économique et social pour l’année fiscale japonaise 2022. La subvention en question, portant sur une enveloppe totale de six cents millions de yens japonais,soit environ cent cinquante et un millions de nouvelles ouguiyas, vise à assurer une production agricole durable et à assurer la sécurité alimentaire, en introduisant un mécanisme agricole pour répondre aux effets négatifs du changement climatique sur la production. Le ministre des Affaires Économiques et de la Promotion des Secteurs Productifs a apprécié le haut niveau de coopération liant les deux pays amis, la Mauritanie et le Japon. Il a souligné que le soutien renforcera le potentiel agricole, favorisera l’agriculture intégrale et le développement durable dans les zones ciblées, en plus d’améliorer les conditions de vie de la population rurale. A son tour, l’ambassadeur du Japon a indiqué que la subvention sera allouée pour doter le gouvernement mauritanien d’équipements agricoles en particulier pour l’irrigation, dans le but d’améliorer sa capacité à s’adapter aux changements climatiques et d’augmenter les rendements et notamment à atténuer l’impact du changement climatique sur les activités agricoles et à stabiliser la production.

Source: nordinfo