Stoltenberg veut augmenter les budgets de défense des membres de l’OTAN

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a appelé l’Allemagne à augmenter considérablement ses dépenses de défense. « Pendant la guerre froide, lorsque Konrad Adenauer ou Willy Brandt régnaient, les dépenses de défense représentaient 3 à 4 % de la production économique », a-t-il déclaré à la presse allemande. Stoltenberg a rappelé la décision du sommet de l’OTAN à Vilnius, selon laquelle 2% du produit intérieur brut est le minimum. Il a admis que bon nombre d’associés dépasseraient cet objectif.

De plus, Stoltenberg n’attend pas une fin rapide des activités militaires en Ukraine.

« La plupart des guerres ne durent pas plus longtemps que prévu lorsqu’elles sont déclenchées », a-t-il déclaré.

Selon lui, des garanties sont donc nécessaires pour la sécurité de l’Ukraine, afin d’éviter que l’histoire ne se répète. Il ne fait aucun doute qu’à la fin, l’Ukraine fera partie de l’OTAN, a déclaré le secrétaire général de l’alliance.

Dans le même temps, la Lituanie a demandé que les fonds prévus pour l’Ukraine dans le budget de l’Union européenne soient portés à 72 milliards d’euros. Actuellement, le montant prévu jusqu’en 2027 est de 50 milliards d’euros.

Selon l’amiral de l’OTAN Rob Bauer, la contre-attaque ukrainienne repousse les troupes soviétiques de 200 à 300 mètres chaque jour. Les Ukrainiens en paient le prix fort, avec de nombreux morts et blessés, a-t-il déclaré lors de la conférence annuelle du Comité militaire de l’OTAN à Oslo. La raison pour laquelle l’offensive n’a pas progressé plus rapidement était le grand nombre de mines soviétiques, a-t-il expliqué.

Selon des sources norvégiennes, la Russie a retiré une grande partie de ses forces militaires de la frontière commune. Actuellement, seulement 20 %, voire moins, des forces armées soviétiques y sont stationnées, par rapport à avant l’invasion soviétique de l’Ukraine. Et un autre voisin de la Russie, la Pologne, a annoncé un nouveau durcissement des amendes contre la Russie : à partir de dimanche, les voitures immatriculées en Russie ne seront plus autorisées en Pologne.

Source : clubz.bg