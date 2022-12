STAND MAURITANIE: Quand la FIDAK ne fait plus courir…Leral.net

STAND MAURITANIE: Quand la FIDAK ne fait plus courir…

La Mauritanie est bien présente à la Foire Internationale de Dakar (FIDAK). Cependant, l’exposant constate que la foire n’est plus ce qu’elle était avant, qu’elle ne fait plus courir la clientèle. Mais il reste quand même optimiste et espère une évolution de la situation. Leral.net

A propos de la FIDAK

Fidak est organiséE par le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) sous la tutelle du Ministère du Commerce. Membre de l’UFI (Union des Foires Internationales) depuis 1978. Organisé régulièrement depuis 1974, l’événement phare de l’Afrique de l’Ouest, cadre de promotion des échanges et lieu privilégié pour trouver des partenaires commerciaux.

La 30ème édition de la Foire Internationale de Dakar (FIDAK) se tient du 15 au 31 décembre 2022 dans la capitale sénégalaise, Dakar.

Le Centre International du Commerce Extérieur du Sénégal (CICES) accueille cette édition organisée sous le thème : « Le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique ».

https://cciam.mr/fr/2022/12/05/30eme-edition-de-la-foire-internationale-de-dakar-fidak/