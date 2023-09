Staffan de Mistura entame une visite au Sahara occidental occupé

NEW YORK (Nations unies) – L’envoyé personnel du secrétaire général des Nations unies pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, est arrivé lundi à Laâyoune occupée pour une visite au Sahara occidental, a indiqué l’ONU dans un communiqué.

« Par la suite, il attend avec impatience d’effectuer des visites dans la région et des réunions avec toutes les parties concernées avant la publication du rapport du Secrétaire général (Antonio Guterres) au Conseil de sécurité en octobre », précise le communiqué.

« L’envoyé personnel espère approfondir davantage les consultations avec toutes les parties concernées sur les perspectives de faire progresser de manière constructive le processus politique au Sahara occidental au cours de ces engagements régionaux », ajoute la même source.

« Il prévoit de rendre compte de ses visites et engagements auprès du Secrétaire général ainsi qu’au Conseil de sécurité en octobre », conclut le communiqué.

Il s’agit de la troisième visite de Staffan de Mistura depuis sa nomination en octobre 2021, après celles effectuées en janvier et en juillet 2022 au Maroc, aux Camps de réfugiés sahraouis, où il a rencontré plusieurs responsables du Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui, en Mauritanie et en Algérie, pays voisins et observateurs.

Il n’a jamais pu se rendre auparavant dans les territoires occupés, suite au refus de l’occupant marocain.

Sa mission reste difficile et complexe, en raison des atermoiements et manœuvres marocaines pour l’empêcher de trouver une solution à la dernière colonie d’Afrique, mettre fin à son occupation et accorder aux Sahraouis leur droit à l’autodétermination.

APS