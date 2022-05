Soudan: Le Dr Jibril discute du protection des échanges commerciaux avec la Mauritanie

Khartoum, 29 mai (SUNA) – Le ministre des Finances et de la Planification économique, Dr Jibril Ibrahim, a rencontré individuellement aujourd`hui son homologue mauritanien des Finances et des Affaires économiques et le gouverneur de la Banque centrale de Mauritanie, hors champ des retrouvailles de la (113) assemblée du Conseil de l’unité économique arabe, , qui s’est tenu dans la capitale mauritanienne, Nouakchott.

La réunion a discuté du développement des relations bilatérales et des échanges bancaires avec la Mauritanie et de la réactivation du comité ministériel conjoint entre les deux pays, de la promotion des échanges commerciaux et de la fourniture de facilités aux investisseurs soudanais dans le domaine minier en plus de la réactivation du Conseil conjoint des hommes d’affaires afin de faciliter les échanges commerciaux. mouvement, d’investissement et de profiter des opportunités disponibles dans les deux pays.

Les responsables mauritaniens ont, pour leur part, exprimé leur volonté de coopérer avec le Soudan et d’apporter le soutien nécessaire dans divers domaines en plus de bénéficier de l’expérience soudanaise dans les secteurs productifs.