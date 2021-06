Soudan : La médiation confirme le sérieux des deux parties pour parvenir à la paix

Juba, 11 Juin. (Délégué de SUNA) – Le président du comité de médiation et conseiller du président de l’État du Soudan du Sud pour les affaires de sécurité, M.Tut Galwak a tenu une réunion conjointe vendredi dans son bureau avec la délégations de gouvernement et celui du MPLS/N.

Tut Galwak a déclaré dans un communiqué de presse après la réunion que la médiation a tenu une réunion avec les deux parties au processus de paix pour discuter des questions en suspens, soulignant le sérieux des deux parties dans la recherche de la paix, indiquant que le les négociations avancent bien.

Qalwak a appelé les deux parties à avancer dans les négociations afin de signer l’accord-cadre, soulignant sa confiance dans le gouvernement de transition et le MPLS/N.

Pour sa part, Ammar Amon, secrétaire général du MPLS/N, a déclaré que l’esprit entre les deux parties confirme qu’il existe une grande opportunité de parvenir à un accord-cadre.

Le porte-parole officiel a indiqué que les sessions se poursuivront, en plus de la poursuite des consultations internes des délégations de négociation et de la communication avec la médiation, afin de faire avancer le dialogue et la discussion, soulignant qu’elles sont optimistes et ont la volonté et la détermination de parvenir à un véritable accord de paix qui s’attaque aux racines du problème et instaure une paix durable au Soudan.