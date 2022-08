Sortie d’une promotion de 75 stagiaires dans l’hôtellerie

Sortie à Nouadhibou d’une promotion de 75 stagiaires dans le domaine de l’hôtellerie.

La ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Lalya Kamara a supervisé, hier jeudi à Nouadhibou, la sortie d’une promotion de 75 stagiaires dans le domaine de l’hôtellerie.

Dans le discours qu’elle a prononcé, à cette occasion, la ministre a indiqué que cette formation est le fruit d’une forte coopération entre son département et l’union nationale du patronat mauritanien avant de souhaiter voir cette coopération se poursuivre et se renforcer, car dit-elle, le secteur privé est le moteur du développement économique et social du pays.

Elle a précisé que sa présence à Nouadhibou s’inscrit dans le cadre des orientations du Président de la République visant l’application de la décentralisation dans l’exécution des projets et le rapprochement des services de l’État des citoyens.

De son côté, le président de l’union du tourisme, M. Mohamed Ould Chriv Ould Abdellahi a souligné l’importance de créer de nouvelles opportunités d’emplois au profit des jeunes chômeurs.

Notons que la sortie de cette promotion a été précédée d’une autre promotion à Nouakchott au profit de 180 personnes en plus de la formation de 200 jeunes par l’union du tourisme à Atar, Rosso et Kiffa.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali mouçaid de Dakhlet-Nouadhibou, du hakem mouçaid de la moughataa de Nouadhibou, de la vice-présidente de la région de Daklet-Nouadhibou et du maire adjoint de la commune de Nouadhibou.