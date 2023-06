Sommet de Paris : Le président de la République rencontre son homologue égyptien

Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a rencontré jeudi le président égyptien, Abdel Fattah El Sissi en marge du sommet de Paris.

Notons que le président égyptien Abdel Fattah El Sissi avait au cours d’une audience accordé au Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Étranger, Mohamed Salem Ould Merzoug souligné que l’Egypte était impatiente d’activer les cadres de coopération conjointe avec la Mauritanie à différents niveaux, en particulier dans les secteurs du développement, où les entreprises égyptiennes ont acquis une grande expérience au cours des dernières années.

Il a réitéré au cours de l’entrevue la volonté de l’Egypte de fournir une assistance au développement et au renforcement des capacités et des cadres mauritaniens dans tous les domaines.

Les relations fraternelles et historiques mauritano-égyptiennes sont au beau-fixe.

Les deux présidents ont échangé lors de leur dernière rencontre des vues sur les mécanismes pour faire avancer les actions arabes et africaines et ont discuté des derniers développements dans plusieurs documents régionaux dont le Soudan, la Libye, la Syrie et la cause palestinienne. Le président Sissi et le président Ghazouani ont discuté des moyens de renforcer la coopération économique, d’accroître les échanges et de promouvoir les investissements bilatéraux dans la période à venir. Le président mauritanien salue l’expérience de développement de l’Egypte.

Ils ont convenu de tenir la prochaine réunion du Haut-commissariat conjoint des ministres des Affaires étrangères égypto-mauritanien en juillet prochain pour approfondir le partenariat entre les deux pays et signer des accords dans divers domaines.