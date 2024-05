Sommet arabe: Les quotidiens bahreïnis sur les événements

Manama, 15 mai (BNA): Les quotidiens bahreïnis se sont concentrés aujourd’hui sur les événements locaux survenus au cours des dernières 24 heures.

1-SM le Roi reçoit le Président égyptien

2-SAR le Prince héritier et le Premier ministre rencontrent les dirigeants et les membres des fédérations et syndicats du travail à Bahreïn

3-Le Président mauritanien arrive au royaume pour participer au sommet de Bahreïn

4-Le président irakien arrive au royaume pour participer au sommet de Bahreïn

5-Le Ministre algérien des Affaires étrangères arrive au royaume pour participer au sommet de Bahreïn

6-Le ministre du Pétrole rencontre le Sous-Secrétaire adjoint américain à la gestion du carbone

7-Le Ministre du Développement Social reçoit le Ministre égyptien de la Solidarité Sociale

8-Affaires de l’aviation civile: La programmation de vols réguliers vers la Syrie approuvée

9-Le Ministre du Pétrole rencontre le Ministre libanais de l’Économie et du Commerce

10-Le Ministère du Tourisme et l’Organisation Arabe du Tourisme discutent de la coopération

11-Le Secrétaire général de l’ONU arrive au royaume pour participer au sommet de Bahreïn

12-Le président palestinien arrive au royaume pour participer au sommet de Bahreïn

13-Le Ministre des Transports et le Président de l’Académie Arabe discutent de la coopération

14-Bahreïn et le Liban discutent des développements régionaux