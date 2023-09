Sommet africain sur le climat: les efforts de l’Algérie en matière d’adaptation climatique et énergétique mis en exergue

NAIROBI – Les efforts de l’Algérie en matière d’adaptation climatique et énergétique ont été mis en exergue lors des travaux du Sommet africain sur le climat qu’a abrités le Kenya du 4 au 6 septembre, et auxquels l’ambassadeur d’Algérie à Nairobi, Mahi Boumediene a pris part en sa qualité de représentant du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Le Sommet africain sur le climat s’est tenu sous l’organisation conjointe de I’Union africaine (UA) et de la République du Kenya. La décision de sa tenue a été prise pendant le dernier sommet de I’UA, qui s’est tenu à Addis-Abeba les 18 et 19 février derniers dans l’objectif de doter le continent africain de mécanismes effectifs pouvant lui permettre de mieux défendre ses intérêts au sein des instances en ce qui concerne l’enjeu climatique et de sensibiliser la communauté internationale sur l’urgence climatique en Afrique.

A l’occasion de ce sommet, le chef de la délégation algérienne a exposé pendant les panels ministériels les efforts de l’Algérie en matière d’adaptation climatique et énergétique, en soulignant les différents programmes nationaux visant la réduction des émissions carbone, la valorisation des énergies renouvelables et l’élargissement du massif forestier.

Il a, à ce titre, énuméré les différents plans nationaux de lutte contre les changements climatiques et d’adaptation énergétique, qui s’articulent autour de la valorisation des énergies propres, auxquels les pouvoirs publics ont mobilisé des fonds conséquents afin de réunir les conditions de succès de leur mise en œuvre.

Le sommet a enregistré notamment la participation active de la délégation sahraouie, qui a été conduite par le président de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), M. Brahim Ghali. Ce dernier est arrivé à Nairobi le 3 septembre, où il a été accueilli par le ministre kényan des Affaires étrangères Alfred Mutua, à la tête d’une délégation comprenant, entre autres, le ministre des Affaires étrangères, Mohammed Sidati.

Le président Ghali a pris part en compagnie de ses homologues africains au segment présidentiel, au cours duquel il a prononcé un discours où il est revenu sur les efforts consentis par la RASD en vue de faire face aux défis climatiques.

Il a réitéré la détermination du peuple sahraoui à mener sa lutte jusqu’à l’indépendance, en fustigeant l’exclusion de la RASD des programmes de financements climatiques et le silence de la communauté internationale face à l’exploitation illégale des ressources naturelles du Sahara occidental par l’occupant marocain.

Mohammed Sidati a également pris part au panel thématique à côté d’autres ministres sur la problématique des effets du changement climatique.

