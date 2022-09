SM le Roi offre un déjeuner en l’honneur du Premier ministre mauritanien

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a offert, vendredi à Rabat, un déjeuner en l’honneur du Premier ministre de la République islamique de Mauritanie, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, et de la délégation qui l’accompagne, présidée par le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch.

Ont participé à ce déjeuner, notamment MM. Fouad Ali El Himma et Omar Azziman, Conseillers de SM le Roi, Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des Représentants, Naama Mayara, Président de la Chambre des Conseillers, Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, membres du gouvernement et hautes personnalités.

MM. Akhannouch et Ould Bilal Messoud ont co-présidé, vendredi, la 8e session du Haut-commissariat mixte maroco-mauritanien, qui a été l’occasion d’examiner de nouveaux horizons pour la consolidation des relations de coopération entre le Maroc et la Mauritanie. , et une opportunité d’établir des partenariats fructueux dans de nombreux domaines, conformément aux orientations des chefs d’Etat des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et Son Excellence le Président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Les travaux de cette session ont abouti à la signature de 13 accords de coopération et protocoles d’accord.

lematin

SourceURL: generationsnouvelles.net