Sit-in devant l’ambassade de Mauritanie en France: Un appel retentissant pour mettre fin aux violences policières et rétablir la justice

Paris, France – Aujourd’hui, des militants déterminés, des mauritaniens épris de justice ont convergé devant l’ambassade de Mauritanie en France pour manifester leur colère face aux sombres événements qui ont secoué le pays. Les meurtres impitoyables de Oumar Diop et Mohamed Lemine ould Sambe perpétrés à Nouakchott et Boghe, attribués aux forces de l’ordre, ont déclenché une vague d’indignation sans précédent, révélant la face sombre du régime mauritanien.

Ces actes barbares ont été perpétrés dans la nuit du 28 au 29 mai, plongeant le pays dans l’effroi et la terreur. La jeunesse mauritanienne, assoiffée de liberté et d’égalité, a fait le déplacement massivement pour exprimer sa volonté de mettre un terme à cette spirale infernale.

Ce sit-in, symbole de résistance pacifique, s’est déroulé sous le regard vigilant de la famille de Oumar Diop, déterminée à faire éclater la vérité sur le meurtre abject de leur être cher. Leur présence, empreinte de douleur et de détermination, a galvanisé les manifestants et les a poussés à se dresser courageusement contre les abus du pouvoir.

Les récits accablants de répression brutale, d’arrestations arbitraires et de manifestations pacifiques écrasées dans un tourbillon de violence ont donné lieu à une résistance collective contre les forces oppressives. Les voix indignées des Mauritanien(ne)s, réduits au silence par une coupure insidieuse des données 4G, ont trouvé écho dans les rues de Montevideo.

En ce jour marquant, les Mauritaniens réclament la justice avec une détermination inébranlable. Ils refusent de se taire face à l’oppression rampante qui gangrène leur société. Les autorités mauritaniennes ne peuvent plus ignorer l’appel retentissant des citoyens qui exigent des réformes radicales pour éradiquer les violences policières et rétablir l’état de droit.

Le sit-in devant l’ambassade de Mauritanie en France est un signal fort qui transcende les frontières. Elle met en lumière les abus du pouvoir, les manquements flagrants à la protection des droits fondamentaux et les atteintes intolérables à la dignité humaine. Le monde entier doit se tenir aux côtés du peuple mauritanien dans sa quête pour renverser les chaînes de l’oppression et instaurer un avenir juste et égalitaire.

Aujourd’hui, nous nous levons en solidarité avec les opprimés et les marginalisés de Mauritanie. Nous exhortons la communauté internationale à faire preuve de vigilance et à maintenir une pression constante sur le régime mauritanien, afin que ses dirigeants comprennent que le monde ne restera pas silencieux devant les atrocités commises contre leur propre peuple.

Les droits de l’homme sont universels, et la Mauritanie ne fait pas exception. Les Mauritanien(ne)s méritent de vivre dans un pays où la justice prévaut, où les forces de l’ordre sont garantes de la sécurité et non des agents de terreur. La communauté internationale ne peut pas rester les bras croisés pendant que des vies sont perdues et que la peur règne en maître.

Il est temps que les gouvernants mauritaniens entendent l’appel de leur propre peuple. Ils doivent écouter les voix de la jeunesse, des familles endeuillées et de tous ceux qui ont été victimes de la violence et de l’oppression. La répression ne fera que renforcer la détermination de ceux qui se battent pour la liberté et la justice.

La Mauritanie se tient à un tournant décisif de son histoire. Les manifestations pacifiques et les sit-ins sont des rappels poignants que le peuple mauritanien refuse d’être réduit au silence. Leur courage et leur détermination sont inspirants pour nous tous, et nous devons les soutenir dans leur quête de changement.

La communauté internationale doit exercer une pression diplomatique sur le gouvernement mauritanien pour mettre fin aux violences policières, libérer les prisonniers politiques et garantir la protection des droits fondamentaux de tous les citoyens. Les sanctions économiques et politiques doivent être envisagées si des mesures concrètes ne sont pas prises pour remédier à la situation.

En cette période sombre pour la Mauritanie, nous nous engageons à rester solidaires de ceux qui luttent pour la justice. Leur voix ne sera pas étouffée, et nous continuerons à faire entendre leur appel à travers le monde. Le temps est venu pour le peuple mauritanien de se lever, de se faire entendre et de revendiquer le changement qu’il mérite.

Le sit-in s’est terminé avec un appel à manifester le samedi 10 juin à la place Trocadero.

Stratégie : garder la pression sur la durée.

Source page Facebook

Aboubakry LAM