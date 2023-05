Sissi reçoit un message du Président Ghazouani.

Le président égyptien Abdel Fattah El Sissi a souligné que l’Egypte était impatiente d’activer les cadres de coopération conjointe avec la Mauritanie à différents niveaux, en particulier dans les secteurs du développement, où les entreprises égyptiennes ont acquis une grande expérience au cours des dernières années. Le Président a réitéré la volonté de l’Egypte de fournir une assistance au développement et au renforcement des capacités et des cadres mauritaniens dans tous les domaines.

Les propos du Président égyptien sont intervenus alors qu’il recevait hier le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Mauritaniens de l’Étranger, Mohamed Salem Ould Marzoug en présence du Ministre des Affaires étrangères Sameh Choukri et du Chargé d’affaires de l’Ambassade de Mauritanie au Caire, a déclaré le porte-parole de la Présidence Ahmed Fahmi.

De son côté, le ministre mauritanien a remis au Président Sissi un message écrit du président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani.

Le président Ould Ghazouani a exprimé la grande appréciation de la Mauritanie pour le leadership et le peuple égyptiens et pour son rôle pionnier aux niveaux arabe et africain.

Il a également affirmé sa volonté de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans divers domaines et de bénéficier de la remarquable expérience de développement acquise par l’Egypte au cours des dernières années.

La réunion a également été l’occasion d’un échange de vues sur un certain nombre de questions arabes et régionales, dans le cadre de la volonté des deux pays de promouvoir et de faire progresser l’action arabe commune.

Plus tôt dans la journée d’hier, le ministre mauritanien des Affaires étrangères a eu une réunion avec le ministre égyptien des Affaires étrangères.

Au cours de la réunion, le ministre Choukri a évoqué le développement continu des relations entre l’Egypte et la Mauritanie, notant qu’il attend avec impatience la convocation du haut comité conjoint au niveau des deux ministres des Affaires étrangères dès que possible.

Il a également exprimé la volonté de l’Egypte de renforcer la coopération économique entre l’Egypte et la Mauritanie dans divers domaines et d’augmenter le volume des échanges commerciaux et des investissements, en particulier dans les secteurs de la pêche maritime, de l’agriculture, de la richesse animale ainsi que de l’industrie pharmaceutique.

Le ministre des Affaires étrangères, Choukri, a également souligné l’importance de poursuivre la coopération entre les deux pays dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Il a, quant à lui, affirmé l’ouverture de l’Egypte à fournir un soutien technique à la Mauritanie dans divers secteurs, notamment l’industrie, la santé et l’éducation. À cet égard, il a souligné la coopération existante entre les deux pays dans le domaine de l’enseignement universitaire et des bourses offertes aux étudiants mauritaniens dans les universités égyptiennes et à Al-Azhar.

Les deux ministres ont également discuté d’un certain nombre de dossiers régionaux d’intérêt mutuel, notamment la situation au Soudan, en Libye et en Syrie.

Pour sa part, le Ministre mauritanien des Affaires étrangères a exprimé sa grande appréciation pour les relations bilatérales entre les deux pays et la volonté de la Mauritanie de continuer à faire avancer la coopération avec l’Egypte dans divers domaines.

Les deux ministres ont convenu de continuer à travailler conjointement pour faire progresser les relations entre l’Egypte et la Mauritanie vers des horizons plus larges.

Avec Agences