Signature d’un mémorandum d’entente entre le ministère de la Transition numérique et la GIZ

Un mémorandum d’entente entre le ministère de la transition numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration et la coopération allemande (GIZ) a été signé, vendredi, à Nouakchott.

Ce mémorandum préparatoire à la coopération entre les deux parties a été paraphé, côté mauritanien, par le secrétaire général du ministère de la transition numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration, M. Sidi Ould Moulaye Zeine, et pour la partie allemande, le directeur de son bureau en Mauritanie, M. Christophe di Marco, sous la supervision du ministre de la transition numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration, M. Moctar Yedaly, et de SEMme Isabel Hénin, ambassadrice de la République fédérale d’Allemagne en Mauritanie.

La signature de ce mémorandum annonce la poursuite des consultations que la Mauritanie et l’Allemagne ont lancées en février 2022 pour étudier, ensemble, les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux pays.

La coopération portera, entre autres, sur l’appui à la transformation numérique, à la modernisation de l’administration et à l’innovation globale à travers un appui qu’apportera la GIZ au ministère de la transformation numérique, de l’innovation et de la modernisation de l’administration dans le cadre de sa mission.

Un portefeuille des projets de coopération entre les deux parties sera présenté lors des négociations prévues au deuxième semestre de l’année prochaine entre les gouvernements des deux pays amis.