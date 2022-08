Signature d’un accord de financement d’un montant de 30 M USD

Le ministre des Affaires Economiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamoudou KANE, a procédé, mardi, avec Madame Cristina Panasco Santos, Représentante

Résidente de la Banque Mondiale en Mauritanie, à la signature d’un accord de financement octroyé par I ‘Association Internationale de Développement (1DA), d’un montant de Trente Millions (30 M USD), sous forme de don.

Ce financement est l’équivalent d’environ d’un milliard et Cent Trente Millions (1.130.000.000 MRU). Il s’inscrit dans le cadre de la troisième opération d’appui budgétaire à notre pays, destiné au financement de la politique de développement.

Dans son mot pour la circonstance, le ministre des Affaires économiques a souligné l’importance de cet appui budgétaire destiné à soutenir un ensemble de réformes dans des secteurs vitaux de l’économie nationale.

Il a loué le niveau de la coopération qui prévaut entre la Mauritanie et la Banque Mondiale (BM), et exprimé la gratitude du peuple et du gouvernement mauritaniens pour l’appui constant et multiforme qu’apporte cette institution à notre pays, et dont témoigne « notre riche portefeuille de coopération qui couvre des domaines aussi vitaux comme l’agriculture, l’élevage, la formation, la protection sociale, le développement institutionnel, la gouvernance, l’énergie et l’environnement ».

Au sujet de l’utilité de ce financement, M. Kane a précisé qu’il visera à accompagner les réformes entreprises par le gouvernement en vue de moderniser l’infrastructure numérique du pays, améliorer la gouvernance du système éducatif et mieux prendre en compte les effets des chocs climatiques sur les ménages.

« Vous remarquez que ce financement vient en appui à plusieurs réformes en cours d’exécution d’un plusieurs secteurs contribuant ainsi à concrétiser certains des engagements du Président de la .République, Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani », a conclu le ministre des Affaires économiques et des secteurs productifs

Pour sa part, Madame Cristina Isabel Panasco Santos, Représentante Résidente de la Banque Mondiale en Mauritanie, a précisé que cette opération est la troisième d’une série programmatique de trois opérations qui soutien des réformes structurelles dans des domaines clés pour la Mauritanie comme : le renforcement de l’environnement des affaires, le développement des services numériques et le renforcement de la résilience climatique et le capital humain

.Elle a ajouté que ces réformes sont essentielles pour soutenir le développement secteur privé en Mauritanie, qui est à son tour, fondamental pour la création d’emploi et la croissance économique.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires.

AMI