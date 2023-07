Signature d’un accord de coopération entre la Mauritanie et le Gabon

M. Mohamed Abdallah Louly, ministre de la Transformation Numérique, de l’Innovation et de la Modernisation de l’Administration,a supervisé, ce lundi à Nouakchott, la signature d’un accord de coopération entre la Société Mauritanienne des Postes (Mauripost) et la Poste de la République du Gabon, cosigné par le Directeur Général de la Société Mauripost M. Aly Ould Issa et le Directeur général Adjoint de poste gabonaise, M. Johns Bouati Abinka.

L’accord permettra aux expatriés des deux pays de bénéficier des services fournis par les deux institutions, notamment dans le domaine des transferts d’argent.

Le ministre a souligné à cette occasion l’importance de l’accord dans le renforcement de la coopération bilatérale entre la Mauritanie et le Gabon, qui appartiennent au même espace africain.

Il a ajouté que l’accord créera un cadre de coopération entre les deux pays au service de la communauté mauritanienne résidant au Gabon, « qui reçoit une grande attention de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

« L’accord de coopération entre la Poste Gabonaise et Mauripost, s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par Son Excellence le Président de la République aux communautés mauritaniennes à l’étranger, puisqu’il leur permettra de bénéficier d’un certain nombre de services dont la possibilité de faire des transferts financiers de n’importe quel point de la République gabonaise vers n’importe quel point de la Mauritanie », a affirmé à cette occasion le Directeur Général de Mauripost.

Le Directeur général adjoint de Poste gabonaise a salué, quant à lui les efforts, déployés par le ministère pour la réussite de cette coopération conjointe, « qui revêt une grande importance pour les deux pays ».

Il a ajouté que l’ accord a passé par des étapes portant sur le renforcement de la coopération et du partenariat entre les deux pays, à travers une loi qui permet aux deux communautés de se déplacer librement, tout en assurant la sécurité et la stabilité, et en travaillant pour trouver des opportunités pour les résidents des deux pays, et améliorer le produit en développant la stratégie du secteur sur les marchés à l’intérieur de la Mauritanie.

La signature de l’accord s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère de la Transformation numérique et de plusieurs responsables du secteur.

AMI