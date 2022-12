Signature des accords avec les principaux acteurs du système entrepreneurial.

Le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Niang Mamoudou, a présidé, mardi à Nouakchott, la cérémonie de signature des accords avec les principaux acteurs du système entrepreneurial dans le cadre de la mise en œuvre du programme « Mon Projet, Mon Avenir ».

Le premier accord a été signé avec la Caisse de Développement et de Dépôt (CDD) et le Réseau National des Caisses populaires d’Epargne et de Crédit, respectivement représentés par leurs directeurs généraux, M. Mohamedou Youssef Diagana et Mme Nebghouha Mint Cheikh El Mehdi, dont l’organisme s’occupe de la mise en place et de la mise à disposition des financements dudit programme.

Le second accord, qui permet la formation et l’accompagnement non financier des Petites et Moyennes Entreprises (PME), afin d’assurer leur pérennité et la durabilité des emplois qu’elles créent, a été paraphé, quant à lui, par le département et la Chambre de Commerce de l’Industrie et de l’Agriculture de Mauritanie (CCIAM).

Dans le même cadre, un accord destiné à accompagner et à formaliser les projets des PME financées dans le cadre du programme « Mon projet, Mon Avenir », a été signé entre le ministère et l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie (APIM), respectivement représentés par le Secrétaire Général du département, M. Cheibetta Sidi Maouloud et le directeur général adjoint de l’agence, M. Ahmed Ould Khattri.

Ces partenariats visent à créer des synergies permettant l’émergence d’un véritable environnement de l’entreprenariat dans notre pays, et à contribuer à la lutte contre le chômage, à travers l’auto-emploi, conformément aux instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.