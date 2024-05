Signature de dix (10) accords de coopération entre opérateurs algériens et mauritaniens

ALGER – La 6ème Foire des produits algériens à Nouakchott, capitale de la Mauritanie, a été couronnée par la signature de dix (10) accords de coopération concernant divers domaines économiques et commerciales, a indiqué mercredi un communiqué du ministère du Commerce et de la Promotion des Exportation.

Cette manifestation a pris fin, mardi, par la signature de deux nouveaux accords de coopération entre des opérateurs économiques algériens et mauritaniens, portant le nombre total des accords à dix (10), a ajouté la même source.

Lors de la dernière journée, l’Entreprise nationale des Peintures (ENAP) a procédé à la signature d’un accord de coopération avec la société mauritanienne « MAURI PEINT », deuxième accord signé par l’ENAP en Mauritanie.

Quant au deuxième accord, il a été signé par le groupe public « DIVINDUS » avec un opérateur économique mauritanien, selon le même communiqué qui précise que les accords signés concernent plusieurs domaines de coopération, d’exportation et de représentation commerciale, à l’instar de l’agroalimentaire, du céramique, du mobilier de bureaux, des portes intérieurs, extérieurs et fenêtres, du parapharmaceutique, des charpentes métalliques, des citernes métalliques et des baguettes à souder.

La Foire des produits algériens à Nouakchott a connu un « grand engouement » de la part de sociétés algériennes dans plusieurs secteurs, qui ont présenté une collection diversifiée de produits de haute qualité, « une importante opportunité » pour renforcer l’échange commercial et les relations bilatérales entre l’Algérie et la Mauritanie, selon le même communiqué.

Cet évènement était marqué par la présence d’un « grand nombre » d’hommes d’affaires et investisseurs mauritaniens et représente « une opportunité importante » pour créer des partenariats et profiter des opportunités d’investissement dans des divers secteurs, en plus du grand engouement de la part des familles mauritaniennes, venues découvrir de près les produits algériens, a-t-on appris de la même source.

La sixième édition de la Foire des produits algériens, inauguré jeudi dernier à Nouakchott, a connu la participation de 183 exposants des différents secteurs économiques algériens.

Cette Foire est le fruit des efforts fournis par les autorités des deux pays, en vue de renforcer la coopération économique et mettre en avant les produits et efforts algériens, vu que cet évènement représente un rendez-vous économique annuel facilitant l’accès aux produits algériens qui connaissent un grand succès sur le marché mauritanien.

