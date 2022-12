Signature à Tunis d’un accord scientifique entre l’université Chinguitti et l’Université Zaytouna de Tunisie

Signature à Tunis d’un accord scientifique entre l’université Chinguitti et l’Université Zaytouna de Tunisie

Dr Mohamed Takiyoullah Taleb Jiddou, président de la Grande université Chinguitti, a signé, lundi dans la capitale tunisienne (Tunis), une convention scientifique et académique avec le président de l’Université tunisienne de Zaytouna, Dr Abdel Latif Bouaziz.

Les termes de l’accord comprennent l’échange de bourses d’études entre les deux universités, l’échange de professeurs et d’expériences dans le domaine de l’édition et des programmes, la participation à des conférences scientifiques et méthodologiques, ainsi que la coopération dans le domaine de qualification universitaire.

Au cours de la séance de signature, les deux parties ont passé en revue les expériences, celle de l’Université Mahadra en tant qu’héritière du système mauritanien des Mahadra qu’elle œuvre à développer, et de l’Université Zaytouna qui est la plus ancienne expérience universitaire islamique en Tunisie.

La signature de l’accord a eu lieu en présence de SEM l’ambassadeur de Mauritanie en Tunisie, M. Damane Hamar, et des doyens des instituts de l’Université Zaytouna et de ceux chargés des missions de recherche scientifique et de coopération.