Shanghai enregistre 18 cas confirmés et 3 infections asymptomatiques nouvellement importés

De 0 à 24h00 le 18 février 2022, grâce au mécanisme conjoint de prévention et de contrôle au port, 18 nouveaux cas confirmés de coronavirus importés ont été signalés. 11 nouveaux cas ont été guéris et sortis, dont 4 des États-Unis, 2 d’Argentine, 2 du Canada, 1 de Roumanie, 1 de Mauritanie et 1 du Japon. Le cas 1 est de nationalité chinoise, rend visite à des parents au Japon, quitte le Japon et arrive à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 13 février 2022.

Après être arrivé aux douanes, il a été mis en quarantaine et observé, et des symptômes sont apparus au cours de la période. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés.

Le cas 2 est de nationalité chinoise, travaillant aux Emirats Arabes Unis, au départ des Emirats Arabes Unis, arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 14 février 2022, et a été mis en quarantaine et observé après son passage à la douane, au cours duquel des symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Les cas 3 à 5 sont tous des ressortissants chinois, étudiant à Hong Kong, partant de Hong Kong, empruntant le même vol et arrivant à l’aéroport international de Shanghai Pudong le 14 février 2022. Après être entrés à la douane, ils ont été mis en quarantaine et observés, au cours desquels des symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés.

Le cas 6 est un Singapourien et vit à Singapour. Il est parti de Singapour et est arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pudong le 14 février 2022. Après être entré dans le pays, il a été mis en quarantaine et observé, au cours duquel il a développé des symptômes. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Cas 7 et Cas 8 sont tous deux des ressortissants chinois. Cas 7 voyage en Thaïlande, Cas 8 travaille en Thaïlande, Cas 7 et Cas 8 ont quitté la Thaïlande et ont pris le même vol, sont arrivés à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 15 février 2022. Ensuite, il a été placé sous isolement et observation centralisés, au cours desquels il a développé des symptômes. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Le cas 9 est de nationalité chinoise, a étudié à Hong Kong, est parti de Hong Kong et est arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 16 février 2022. Après être présenté aux douanes, il a été mis en quarantaine et observé, et des symptômes sont apparus au cours de la période. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Le cas 10 est de nationalité chinoise, a voyagé à Hong Kong, est parti de Hong Kong, est arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 16 février 2022 et a été mis en quarantaine et observé, au cours de laquelle des symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Les cas 11 et 15 sont tous de nationalité chinoise Les cas 11 et 12 étudient à Hong Kong Les cas 13 et 15 voyagent à Hong Kong Les cas 11 et 15 partent de Hong Kong et prennent le même vol pour Shanghai le 16 février 2022 Pu dong L’aéroport international a été mis en quarantaine et observé immédiatement après l’aarivée aux douanes, au cours de laquelle des symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Le cas 16 et le cas 17 sont tous deux des ressortissants chinois, étudiant à Hong Kong, au départ de Hong Kong, prenant le même vol et arrivant à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 16 février 2022. Après être arrivés à la douane, ils ont été mis en quarantaine et observés, pendant quels symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. Le cas 18 est de nationalité chinoise, travaille à Hong Kong, est parti de Hong Kong, est arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 17 février 2022 et a été mis en quarantaine et observé après son arrivée aux douanes, au cours de laquelle des symptômes sont apparus. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme des cas confirmés. 18 cas confirmés importés à l’étranger ont été transférés vers des établissements médicaux désignés pour traitement, et 339 contacts étroits du même vol ont été retrouvés, et un isolement et une observation centralisés ont été mis en place. De 0 à 24h00 le 18 février 2022, 3 nouveaux cas d’infections asymptomatiques importées ont été ajoutés. La personne infectée asymptomatique 1 est un ressortissant chinois qui étudie à Hong Kong. Il est parti de Hong Kong et est arrivé à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 14 février 2022. Après être entré à la douane, il a été mis en quarantaine et observé, et le test d’acide nucléique de routine était anormal. Après enquête, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du Centre de district pour le contrôle et la prévention des maladies était positif. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme une infection asymptomatique. La personne infectée asymptomatique 2 est de nationalité chinoise, a étudié à Hong Kong, est partie de Hong Kong et est arrivée à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 16 février 2022. Après être son entrée à la douane, elle a été mise en quarantaine et observée, et le test d’acide nucléique de routine a été anormal. Après enquête, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du Centre de district pour le contrôle et la prévention des maladies était positif. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme une infection asymptomatique. La personne infectée asymptomatique 3 est de nationalité chinoise, a étudié à Hong Kong, est partie de Hong Kong et est arrivée à l’aéroport international de Shanghai Pu dong le 16 février 2022. Après être entrée à la douane, elle a été mise en quarantaine et observée, et le test d’acide nucléique de routine a été anormal. Après enquête, le nouveau résultat du test d’acide nucléique du coronavirus du Centre de district pour le contrôle et la prévention des maladies était positif. Les antécédents épidémiologiques complets, les symptômes cliniques, les tests de laboratoire et les résultats d’imagerie, etc., ont été diagnostiqués comme une infection asymptomatique. 3 cas d’infections asymptomatiques importées ont été transférés vers des établissements médicaux désignés pour traitement, et 111 contacts étroits avec le vol ont été retrouvés, et un isolement et une observation centralisés ont été mis en place.

De 0 à 24h00 le 18 février 2022, il n’y a eu aucun nouveau cas confirmé de nouvelle pneumonie coronarienne locale. Au 18 février 2022 à minuit, il y avait eu 3 561 cas confirmés importés à l’étranger, 3 387 étaient sortis de l’hôpital et 174 avaient été soignés à l’hôpital. Il y a 4 cas suspects en cours d’investigation. À minuit le 18 février 2022, un total de 392 cas locaux confirmés ont été confirmés, 384 ont été guéris et ont obtenu leur congé, 1 a été soigné à l’hôpital et 7 sont décédés. Il y a 0 cas suspects en attente d’enquête. Au 18 février 2022 à minuit, il y avait 5 cas d’infections asymptomatiques toujours sous observation médicale, dont 4 cas d’infections asymptomatiques importées et 1 cas d’infections asymptomatiques locales.